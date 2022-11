WhatsApp se ha consolidado como una de las aplicaciones que más se ha descargado en el mundo. Mediante ella no solo puedes enviar mensajes, sino chatear con cualquier persona que te tenga como contacto. Sin embargo, existe un truco para poder saber con exactitud con quién habla más tu pareja o amigo.

¿Con quién habla más tu pareja en WhatsApp?

Lo primero será ingresar a WhatsApp.

Recuerda que tiene que ser el WhatsApp de tu pareja o amigo.

Luego anda a los Ajustes.

Allí dirígete a “Almacenamiento y datos”.

Luego anda a “Administrar almacenamiento”.

En ese instante verás un listado de personas.

Observarás que la primera personas que aparece es con la que con más ha compartido mensajes de texto.

Ese peso se puede incrementar en caso hayas enviado fotos o videos.

Lo más probable es que seas tú el que aparezca primero.

De esta manera podrás saber con quién chatea tu pareja en WhatsApp. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

¿Cuáles son las desventajas de usar WhatsApp Plus?

Entonces, ¿Por qué los usuarios no tienen esta versión si te brinda mayores beneficios? por tres principales razones: la primera, como lo dijimos anteriormente, si logran identificar que utilizas este programa te pueden suspender la cuenta para siempre, aunque no se han detectado muchos casos; la segunda, que al tratarse de un APK no lo descargas directamente desde la Google Play Store de Android, sino desde sitios externos y de forma manual; y tercero que no es 100% segura o privada porque carece del cifrado de extremo a extremo.

