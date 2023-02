Las mejores frases para declararse en WhatsApp por el Día de San Valentín

Los desarrolladores de la plataforma de mensajería instantánea más importante de la actualidad, nos referimos a WhatsApp, acostumbran a publicar nuevas funciones durante el transcurso de cada semana, pues hasta el último domingo se pudo conocer que desplegaron un total de cinco importantes herramientas que van a mejorar la experiencia de los millones de usuarios, ¿Quieres saber cuáles son? desde Mag las detallaremos de inmediato.

Aunque con las actualizaciones también se solucionan errores de la aplicación o fallos de seguridad que son aprovechados por los ciberdelincuentes, esta vez solo se desplegaron nuevas opciones que sorprendieron a los clientes que utilizan el servicio perteneciente a Meta. La transcripción audios a texto es considerada como la función más importante de la semana, sin duda será de mucha utilidad para los usuarios que no desean escuchar notas de voz de varios minutos, ni activando reproduciéndola al doble de velocidad

Descubre cuáles son las nuevas herramientas que WhatsApp lanzó en la última semana

Estados de audio : ya se pueden publicar notas de voz de hasta 30 segundos en los estados de la versión oficial de WhatsApp para los dispositivos iOS y Android. Solo actualiza el aplicativo > ábrelo y sitúate en la sección de “Estados” > presiona sobre el ícono del lápiz que se ubica en el extremo inferior derecho > pulsa el micrófono de abajo y empieza grabar.

: ya se pueden publicar notas de voz de hasta 30 segundos en los estados de la versión oficial de WhatsApp para los dispositivos iOS y Android. Solo actualiza el aplicativo > ábrelo y sitúate en la sección de “Estados” > presiona sobre el ícono del lápiz que se ubica en el extremo inferior derecho > pulsa el micrófono de abajo y empieza grabar. Vista previa de enlaces : cuando publiques links o enlaces en los estados de WhatsApp, no solo te aparecerá el texto, sino también una visualización del contenido para que tus contactos tengan una idea de lo que abrirán.

: cuando publiques links o enlaces en los estados de WhatsApp, no solo te aparecerá el texto, sino también una visualización del contenido para que tus contactos tengan una idea de lo que abrirán. Compartir hasta 100 medios : anteriormente, la aplicación solo te permitía enviar un total de treinta fotos o videos en un solo mensaje, esta cifra acaba de aumentar a cien, sin embargo, la característica solo se encuentra disponible en el programa Beta de WhatsApp.

: anteriormente, la aplicación solo te permitía enviar un total de treinta fotos o videos en un solo mensaje, esta cifra acaba de aumentar a cien, sin embargo, la característica solo se encuentra disponible en el programa Beta de WhatsApp. Transcripción de audios a texto : como su propio nombre lo indica, serás capaz de convertir un mensaje de voz a texto. Para hacerlo solo pulsa en el audio que te enviaron y automáticamente te aparecerá la referida opción, incluso tendrás la capacidad de elegir un idioma.

: como su propio nombre lo indica, serás capaz de convertir un mensaje de voz a texto. Para hacerlo solo pulsa en el audio que te enviaron y automáticamente te aparecerá la referida opción, incluso tendrás la capacidad de elegir un idioma. Programación de llamadas: ahora podrás programar llamadas o videollamadas a través de las conversaciones personales y grupales con un total de 32 participantes. Para hacerlo, aprieta en el ícono del teléfono (arriba a la derecha) > se desplegarán dos opciones: “Llamar al grupo” y “Programar llamada”, escoge esta última > aquí te saldrá una ventana para que le coloques un título, especifiques la hora y fecha > por último oprime en “Crear”.

¿Cuál es el significado “1437″ en WhatsApp?

El mensaje 1437 no es más que un mensaje que los más jóvenes están utilizando para manifestar su amor, si eso no te da una pista, solo tienes que saber que 1437 significa “I love you forever” o “Te amo por siempre”.

Específicamente, el número 1 es el “I”, el número 4 es “Love”, el número 3 quiere decir “You” y el número 7 significa “Forever”, así que ya sabes, si alguien te manda un mensaje con el número 1437, lo que te está queriendo decir es “I love you forever”.

Por otro lado, si solo te envía el 143, lo que la persona que envió el mensaje quiere comunicar es la frase “I love you”. ¿Tú qué opinas? ¿Le mandarías 1437 a tus hijos, sobrinos o más pequeños de la casa? Además, aquí te dejamos algunos puntos que puedes considerar cada vez que te acuerdes de este artículo.

WhatsApp no es la única red donde se usa el “1437″.

También se ha visto en TikTok, Facebook y hasta el propio Instagram.

Esto especialmente lo usan los más jóvenes para transmitir parte de su amor.

“1437″ significa en WhatsApp “te querré por siempre” o “te amaré por siempre”.

Esto se desprende del inglés donde “1″ es “I”, “4″ es “Love”, “3″ es “You” y “7″ “Forever”.

Según el país donde lo uses, esto podría variar su significado, por ejemplo, en China se suele usar “520″ para expresar lo mismo.

De igual forma si alguien solo te escribe “143″ eso significa “I love you” o “Te quiero”.

