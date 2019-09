¡No es silencio! El terrorífico significado del emoji sin boca de WhatsApp que no conocías

WHATSAPP VIRAL | Evita confusiones y utiliza correctamente los emoticones en las distintas redes sociales o aplicaciones. Muchas personas se han estado preguntando por la gran cantidad de emojis que cuentan con significados curiosos. Esta vez le tocó a la carita sin boca de WhatsApp que, en realidad, no expresa silencio o que alguien esté callado.

WhatsApp tiene alrededor de mil 500 emojis en su aplicación para smartphone. Muchos de ellos para decir te quiero, tengo frío, hace calor, estoy emocionado, me siento triste, entre otros.

Pero existe uno que llama la atención: la carita sin boca. Aunque existen otros muy similares que indican que guardes silencio y otro con el cierre en la boca, el emoticón en cuestión no tiene nada que ver con callarse.

Según Emojipedia, el controvertido emoji de WhatsApp expresa que no podamos hablar, por ejemplo, si fuimos al dentista. Asimismo indica que queremos dar a entender que se guarda un secreto o información, que no podemos compartir.

El emoji de la carita sin boca se encuentra en el primer apartado de emoticones de WhatsApp. ¿Lo viste? (Foto: WhatsApp) El emoji de la carita sin boca se encuentra en el primer apartado de emoticones de WhatsApp. ¿Lo viste? (Foto: WhatsApp)

Otra explicación, añade la web de Unicode, es que "no podemos abordar un tema debido a su confidencialidad, recibimos un voto de confianza para no hacerlo, o no nos corresponde a nosotros difundirlo".



También puede usarse para decir que no puedes hablar en este momento; pero que en otro momento con gusto lo harás. ¿Lo sabías?

Existen muchos emojis de WhatsApp que pueden expresar una cosa a simple vista; pero hay otros que necesitan de un segundo repaso y hasta una interpretación.

De momento la app de mensajería rápida está actualizándose para traer más novedades en los próximos días, como es el caso de la activación del "modo oscuro", la publicidad en los Estados, así como la forma de agregar amigos usando el QR.

NUEVOS EMOJIS EN WHATSAPP

Aunque en el Perú sea conocido como mototaxi, este vehículo formará parte del nuevo listado de emojis que se colocarán en WhatsApp durante este año. Este carrito motorizado, el cual fue bautizado como Rick Auto Rickshaw se particulariza por ser muy usado por los asiáticos, el cual lo conocen como tuk tuk.



Este y otros emoticones serán integrados a WhatsApp este 2019 junto con 230 iconos entre los que se encuentran el mate argentino, algo que los sureños pedían desde hace tiempo.

Según la web de Unicode los nuevos miembros de este “selecto grupo” fueron elegidos luego de que su Subcomité de Emojis “analizara miles propuestas enviadas por los usuarios” en todo el mundo, que tenían que incluir las razones por las que deberían ser incluidos en el listado y otros datos.



Unicode resaltó que entre estos símbolos, que superan los 2.000 en total y que se han hecho populares en servicios de mensajería por representar sentimientos y facilitar la expresión de ideas, sobre todo en WhatsApp, por fin llegarán las hasta ahora ausentes personas con discapacidad.



En el “listado de la carita feliz” estarán a disposición de los usuarios dibujos de una persona sorda (mujer y hombre en varios tonos de piel), un brazo y una pierna mecánicos, un oído con audífono, personas en silla de ruedas motorizada o manual, personas usando un bastón de sondeo y un perro guía o de servicio.



También se incluirán en esta actualización, la número 12 de acuerdo con Unicode, parejas de dos hombres o dos mujeres tomados de la mano en la categoría familia.



Entre los alimentos, uno de los grupos más usados en el mundo, incluso para usos más allá del culinario, habrá representaciones del ajo, la cebolla, los wafles, la mantequilla, los falafel, la ostra, la caja de jugo, el cubo de hielo y la famosa hierba mate argentina.



Además, animales como el perezoso, la nutria, el orangután, el zorrillo y el flamenco también contarán con un emoji este año.



Esta lista, cuya aplicación dependerá de las aplicaciones de chat y de los sistemas operativos móviles, que en algunos casos modifican las imágenes originales por otras con su propio sello, la completan pequeños dibujos de saturno, un yoyo, un paracaídas, una máscara de buceo, un banjo, chaleco de seguridad o una bandita adhesiva.



El año pasado Unicode había incluido también medio centenar de nuevos símbolos que revolucionaron las redes sociales, entre ellos el pavo real, la llama, un ábaco, la profesión de superhéroe o la doble hélice de ADN.



Según un estudio mundial de la consultora Brandwatch sobre Twitter, los emojis son más usados por mujeres (61 %) que por hombres (39 %) y fundamentalmente se usan para expresar emociones positivas -tres cuartas partes tienen significado optimista.