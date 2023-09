WhatsApp Messenger ha sumado una gran cantidad de usuarios en los últimos meses, esto debido a las funciones adicionales que llegaron después de las frecuentes actualizaciones, sin embargo, existen otras herramientas que han pasado totalmente desapercibidas, ¿Por qué? simple, se encuentran en el ícono de la referida plataforma de mensajería instantánea.

Muchos ya conocen las antiguas y nuevas funciones, como por ejemplo: los mensajes temporales, envío de fotos o videos de única visualización, bloqueo de chats con huella dactilar, estados de audio, compartir pantalla durante las videollamadas, soporte multicuenta, modo multidispositivo, etc., no obstante, hay algunas opciones que de repente no sabías que existían por el hecho de no estar al interior del aplicativo.

Las herramientas ocultas se ubican en el ícono de WhatsApp, aunque es importante mencionar que solamente son compatibles con la versión estable de la aplicación para Android. Desde Mag te diremos cuáles son y cómo utilizarlas.

Estas son las funciones del ícono de WhatsApp

Para acceder a estas opciones presiona por unos segundos sobre el ícono de WhatsApp .

. Se desplegará una mini ventana.

Oprime en el apartado “Cámara” y sin soltar arrastra la misma a un espacio vacío de la pantalla principal.

Acabas de crear un atajo de la cámara .

. En esta ventana también puedes crear accesos directos de tus chats personales y grupales favoritos con el mismo procedimiento.

con el mismo procedimiento. Pulsa otra vez el ícono y ahora toca en “ widgets ”, tienes tres opciones: añadir una ventana en donde vas a ver tus últimos tres mensajes sin entrar a WhatsApp y evitando el estado “En línea”; agregar atajo de la cámara y contactos.

”, tienes tres opciones: añadir una ventana en donde vas a ver tus últimos tres mensajes sin entrar a WhatsApp y evitando el estado “En línea”; agregar atajo de la cámara y contactos. Si en la ventana aprietas el símbolo de la “i” encerrada en un círculo, serás derivado a la información de la app, aquí vas a configurar las notificaciones, permisos, conocer el tiempo de uso de la pantalla, etc.

Los motivos para no retirar la tarjeta SIM de tu celular en donde utilizas WhatsApp

Primero, te comentamos que tu cuenta de WhatsApp no se va a cerrar si expulsas el chip.

El primer inconveniente es que te vas a quedar sin conexión a internet (en caso navegues con los datos móviles).

Si WhatsApp se cae a nivel mundial estarás incomunicado, pues no vas a realizar o recibir las llamadas telefónicas o mensajes de texto.

La información de tus conversaciones personales y grupales también estarían en riesgo (incluyendo los archivos multimedia).

Si alguien con malas intenciones se apodera de la tarjeta SIM retirada podría robar tu cuenta.

Solo debe insertar el chip en otro celular y registrarse en WhatsApp, ¿Es posible? Sí, porque le llegará el código de verificación.

