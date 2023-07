Los canales que aparecen en la sección de “Novedades” de WhatsApp ya lo utilizan millones de usuarios, estas son algunas compañías que crearon el suyo: Real Madrid C.F., UFC Español, UNICEF Official Channel, WWE y otros. Como se trata de una nueva herramienta, los cibernautas no saben para qué sirve un canal y cuáles son sus beneficios, es algo que desde Mag te explicaré a continuación.

Comenzaremos por lo básico, ¿Qué son los canales? básicamente son espacios en donde los administradores comparten noticias sobre un determinado tema, empresa o personaje público de tu interés, así estarás informado sin la necesidad de salir del aplicativo de mensajería instantánea.

Así es, ya no vas a recurrir a Google para informarte del tema que te interesa, es cierto que aún no se han creado muchos canales por su reciente incorporación en la versión estable de WhatsApp, pero con el tiempo irán apareciendo. No temas en unirte a un canal, de hecho hay muchos beneficios y ocultan tus datos personales.

Estos son los beneficios de unirte a un canal de WhatsApp

Primero, no eres visible para los cientos, miles o millones de seguidores, significa que ellos ni tu podrán ver cuando siguen un canal de WhatsApp .

. Tu número de teléfono esta 100% protegido, ni siquiera los administradores del canal podrán acceder a esta información. Además, si entras a la Info. del canal no vas a ver a ninguno de los integrantes.

En caso reacciones a las noticias tampoco sabrán que has sido tú, solo aparecerá el número de interacciones.

Es posible activar las notificaciones en uno o varios canales, así sabrás cuándo enviaron nuevas noticias.

Los administradores solo tienen la capacidad de ver tu nombre y foto de perfil (en caso no hayas modificado estos datos en los ajustes de privacidad de tu cuenta).

Finalmente, estarás informado a través de WhatsApp.

Listado de apps que no debes descargar para evitar la suspensión de tu cuenta de WhatsApp

Es necesario destacar que el primer baneo tendrá una duración máxima de 24 horas, en esta situación no serás capaz de enviar o recibir mensajes, tampoco ver estados o realizar llamadas y videollamadas. Si detectan que sigues utilizando versiones piratas ahora sí te bloquearán para toda la vida.

WhatsApp Plus

GB WhatsApp

Fouad WhatsApp

WhatsApp Transparente

WhatsApp Aero

YesiiWhatsApp Plus

WhatsApp Gold

WhatsApp MA

FMWhatsApp

YoWhatsApp

OGWhatsApp

AZWhatsApp

Soula WhatsApp

YCWhatsApp

ZE WhatsApp

WhatsApp Indigo

JTWhatsApp

HeyWhatsApp

¿Te pareció interesante este truco de WhatsApp? Te contamos que esta aplicación de mensajería está en constante cambio y actualización, por lo que siempre salen nuevos atajos, códigos y herramientas que harán más divertida tu experiencia mandando o recibiendo textos, stickers o contenido multimedia. Para seguir descubriendo las novedades solo necesitarás entrar al siguiente enlace con más notas de WhatsApp en Mag, y listo. ¡No te lo pierdas!

Síguenos en nuestras redes sociales: