WhatsApp Messenger no quiso introducir la interoperabilidad en su servicio, pero está obligado a hacerlo porque de acuerdo a la Unión Europea la referida plataforma perteneciente a Meta forma parte de las aplicaciones “guardianes de acceso”, significa que deben cumplir con “Ley de Mercados Digitales” y una de sus obligaciones es que puedas chatear con los usuarios que utilicen otras apps de mensajería instantánea.

Agregar la interoperabilidad no será una tarea fácil, la situación se complica porque solo tienen plazo hasta el próximo 6 de marzo de 2024, de no cumplir serán multados con el 10% de sus ingresos anuales a nivel mundial. Para que quede claro, los usuarios de WhatsApp podrán chatear con los de Telegram, Signal, Messenger, Line, etc. Las conversaciones no se van a situar en la interfaz principal, de hecho tendrán su propia sección denominada “Third-Party Chats”.

Es importante aclarar que esta herramienta se completará en tres etapas, las cuales mencionaremos a continuación, incluso hay plazo máximo o fecha de presentación que deben cumplir para evitar la multa. Aclarando el punto conoce todos los detalles aquí.

Estas son las etapas de la interoperabilidad de WhatsApp

6 de marzo de 2024: será posible mensajes de texto por las conversaciones personales desde WhatsApp a otras apps.

será posible mensajes de texto por las conversaciones personales desde WhatsApp a otras apps. 6 de septiembre de 2025: podrás crear grupos y chatear con usuarios que usen otras apps de mensajería.

podrás crear grupos y chatear con usuarios que usen otras apps de mensajería. 6 de septiembre de 2027: la app te permitirá realizar llamadas y videollamadas grupales o individuales entre distintas aplicaciones.

la app te permitirá realizar llamadas y videollamadas grupales o individuales entre distintas aplicaciones. Aquí te dejamos la vista previa de la sección Third-Party Chats que será la puerta a la interoperabilidad.

que será la puerta a la interoperabilidad. Como ser observa en la imagen de WabetaInfo, la sección se ubicará entre los chats y filtros de búsqueda.

Vista previa de la interoperabilidad de chats en WhatsApp. (Foto: WabetaInfo)

¿Te pareció interesante este truco de WhatsApp? Te contamos que esta aplicación de mensajería está en constante cambio y actualización, por lo que siempre salen nuevos atajos, códigos y herramientas que harán más divertida tu experiencia mandando o recibiendo textos, stickers o contenido multimedia. Para seguir descubriendo las novedades solo necesitarás entrar al siguiente enlace con más notas de WhatsApp en Mag, y listo. ¡No te lo pierdas!

Síguenos en nuestras redes sociales: