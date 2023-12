El servicio de comunicación instantánea más importante de todo el mundo, hablamos de WhatsApp Messenger, está presentando actualizaciones todas las semanas que incluyen nuevas herramientas, por lo menos en la versión beta, aunque algunas ya se liberaron para el aplicativo estable. Es por esta razón que la referida plataforma perteneciente a Meta viene aumentado sus requisitos de uso cada año, ¿Sucederá lo mismo en el 2024 y tu celular seguirá siendo compatible? Desde Mag lo explicaremos a continuación.

La app de color verde se hace pesada porque en sus actualizaciones no solo renuevan los parches de seguridad o rediseñan la interfaz de usuario, también agregan funciones muy avanzadas que un teléfono de hace cinco años no soportaría ni instalando el aplicativo como APK. Para que el tema quede claro, es como activar el desbloqueo con huella digital en un teléfono que no cuenta con sensor.

Es importante aclarar que el sistema operativo de los móviles es el programa más importante de un celular, el cual te permite realizar cualquier acción que desees, desde algo tan simple como hacer un scroll por la pantalla de una conversación en WhatsApp, hasta cosas más complejas como compartir la pantalla durante una videollamada.

Los requisitos que pedirá WhatsApp en el 2024

Actualmente, las compañías tecnológicas Google y Apple, han desarrollado los dos sistemas operativos más importantes de todo el mundo, los cuales se encuentran funcionando en los miles de millones de dispositivos móviles, nos referimos a iOS y Android, estos tienen diferentes versiones y WhatsApp te pide un mínima para que sea compatible con tu equipo.

WhatsApp funciona en los dispositivos con Android 5.0 y versiones posteriores (versión más reciente Android 13).

5.0 y versiones posteriores (versión más reciente Android 13). WhatsApp funciona en los teléfonos iOS 12 y versiones posteriores (versión más recientes iOS 17.2.1).

y versiones posteriores (versión más recientes iOS 17.2.1). WhatsApp funcionará en los Teléfonos con KaiOS 2.5.0 y versiones posteriores (versión más reciente KaiOS 3.0). También incluyen los celulares JioPhone y JioPhone 2.

y versiones posteriores (versión más reciente KaiOS 3.0). También incluyen los celulares JioPhone y JioPhone 2. ¿Cambiarán estos requisitos en el 2024? Por el momento, todo apunto que estas versiones van a mantenerse, pero muy pronto llegarán herramientas pesadas .

. Una de estas es Meta AI , la inteligencia artificial con la que podrás conversar, realizar preguntas, consultar datos, crear diseño o ilustraciones, etc.

, la inteligencia artificial con la que podrás conversar, realizar preguntas, consultar datos, crear diseño o ilustraciones, etc. Lo más probable es que aumenten los requisitos cuando llegue dicha IA.

¿Te pareció interesante este truco de WhatsApp? Te contamos que esta aplicación de mensajería está en constante cambio y actualización, por lo que siempre salen nuevos atajos, códigos y herramientas que harán más divertida tu experiencia mandando o recibiendo textos, stickers o contenido multimedia. Para seguir descubriendo las novedades solo necesitarás entrar al siguiente enlace con más notas de WhatsApp en Mag, y listo. ¡No te lo pierdas!

Síguenos en nuestras redes sociales: