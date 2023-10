Es cierto que actualmente WhatsApp Messenger cuenta con una gran cantidad de funciones, las cuales fueron llegando tras el lanzamiento de nuevas actualizaciones, sin embargo, también existen algunos trucos externos que no son nativos de la referida plataforma de mensajería instantánea, como por ejemplo: la posibilidad de ocultar el estado de escritura.

Además, hay otros trucos que dependen de aplicaciones adicionales, como cambiar el ícono de WhatsApp con la ayuda de “Nova Launcher”, o descargar los estados de tus contactos gracias a “Status Saver”. Aquí no mencionaremos nada relacionado a los programas alterados, hablamos de WhatsApp Plus, GB, Fouad, etc., son versiones no oficiales, según Meta, que al utilizarlas podrían banearte temporalmente o para siempre.

En esta oportunidad, desde Mag te diremos cuáles son las funciones falsas que de repente viste a través de las redes sociales o páginas de internet. Conócelas a continuación para que no pierdas el tiempo y tampoco descargues aplicaciones infectadas con algún tipo de virus que robe la información de tus conversaciones.

Estos son los trucos falsos de WhatsApp en el 2023

No dejar el visto en los chats grupales : cada vez que ingresas a un grupo ya estás dejando el visto o doble check azul en todos los mensajes o archivos multimedia enviados, ni siquiera lo evitarás desactivando la confirmación de lectura.

: cada vez que ingresas a un grupo ya estás dejando el visto o doble check azul en todos los mensajes o archivos multimedia enviados, ni siquiera lo evitarás desactivando la confirmación de lectura. Eliminar mensaje para todos cambiando la hora del smartphone : lo único que conseguirás con esto es perjudicar el normal funcionamiento de otras aplicaciones instaladas en tu teléfono. WhatsApp te ofrece un plazo de dos días para eliminar ese mensaje.

: lo único que conseguirás con esto es perjudicar el normal funcionamiento de otras aplicaciones instaladas en tu teléfono. WhatsApp te ofrece un plazo de dos días para eliminar ese mensaje. Realizar capturas de pantalla a las fotos y videos de única visualización : no es posible, ni siquiera con aplicaciones de terceros o aquellas que graban la pantalla del celular, como sucede con Netflix, al hacerlo el contenido enviado con la opción “Ver una sola vez” se mostrará de color negro y sin sonido.

: no es posible, ni siquiera con aplicaciones de terceros o aquellas que graban la pantalla del celular, como sucede con Netflix, al hacerlo el contenido enviado con la opción “Ver una sola vez” se mostrará de color negro y sin sonido. Tercer check azul: WhatsApp tiene tres tipos de checks, uno de color plomo (indica que el mensaje todavía no ha sido recibido por el destinatario); doble check plomo (el mensaje llegó, pero aún no lo lee); doble check azul (leyeron tu mensaje). En internet se decía que el tercer check azul aparecía cuando tomabas una captura de pantalla a la conversación, esto es totalmente falso.

Las 5 cosas que debes dejar de hacer en WhatsApp para reforzar tu privacidad

Seguramente no tengas en cuenta algunas acciones que estás exponiendo tu identidad a terceros, por ello, te explicamos qué debes evitar hacer.

Compartir tu foto a todo el mundo: asegúrate de no mostrar quién eres a desconocidos para evitar exposición innecesaria. Para ello, entra a los ajustes de WhatsApp y en la sección de privacidad indica que solo tus contactos vean tu imagen.

asegúrate de no mostrar quién eres a desconocidos para evitar exposición innecesaria. Para ello, entra a los ajustes de WhatsApp y en la sección de privacidad indica que solo tus contactos vean tu imagen. Mostrar tus estados a terceros: si eres de las personas que les encanta compartir sus mejores vivencias a tus amigos o familiares, debes prever que solo sean ellos quienes vean tus historias. Para lograrlo, dirígete al apartado “Estados” y toca en los tres puntos, luego selecciona “Privacidad de estados” y elige “Mis contactos”. También puedes personalizar quiénes pueden visualizar ese contenido.

si eres de las personas que les encanta compartir sus mejores vivencias a tus amigos o familiares, debes prever que solo sean ellos quienes vean tus historias. Para lograrlo, dirígete al apartado “Estados” y toca en los tres puntos, luego selecciona “Privacidad de estados” y elige “Mis contactos”. También puedes personalizar quiénes pueden visualizar ese contenido. Enseñar tu información actual: una de las cosas que debes evitar es enseñar tus datos privados a terceros, por lo que puedes tocar en tu foto de perfil y en el apartado “Privacidad” selecciona dirígete en “Info.”, aquí tendrás elegir a tus contactos.

una de las cosas que debes evitar es enseñar tus datos privados a terceros, por lo que puedes tocar en tu foto de perfil y en el apartado “Privacidad” selecciona dirígete en “Info.”, aquí tendrás elegir a tus contactos. Exponer tu nombre: en las mismas configuraciones de WhatsApp también puedes esconder tu nombre de personas que no tengas agregadas en la app, incluso tienes la opción de elegir a contactos selectos.

en las mismas configuraciones de WhatsApp también puedes esconder tu nombre de personas que no tengas agregadas en la app, incluso tienes la opción de elegir a contactos selectos. Dejar que te agreguen a grupos sin tu permiso: por si no conocías esta información, puedes ir a la sección “Privacidad” en WhatsApp para evitar que otras personas te añadan a grupos, de esta manera, solo podrán incluirte contactos con los que tengas más confianza.

