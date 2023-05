Millones de usuarios están preocupados porque descubrieron que WhatsApp eliminará para siempre la pestaña de “Estados”, una sección muy utilizada en donde puedes publicar textos, fotos y videos de tus actividades cotidianas. Recuerda que el contenido multimedia compartido tiene una duración máxima de 24 horas y luego desaparece automáticamente.

Seguro te estarás preguntando lo siguiente: “¿Ya no se podrá subir historias?”, la respuesta es no, continuarás publicando contenido en la referida sección, solo que ahora la pestaña de “Estados” se llamará “Actualizaciones”, espacio que compartirá con los “Canales” de WhatsApp, una nueva herramienta que te permitirá crear y suscribirte a conversaciones especiales para conocer noticias o eventos de un tema en específico, así no tendrás que recurrir a otras plataformas cuando quieras acceder a la información que te interesa.

Todavía no se sabe cuándo llegará este radical cambio a la referida plataforma perteneciente a Meta, pero, las modificaciones ya se encuentran disponibles en la versión Beta de WhatsApp para los usuarios de Android. Desde Mag te diremos cómo será la nueva apariencia del aplicativo de mensajería instantánea.

Por qué motivos se eliminarán los estados de WhatsApp

Como mencionamos hace un momento, la pestaña “Estados” será renombrada por “Actualizaciones”, en la parte superior vas a ver las historias de tus contactos en forma de carrusel (como en Instagram), mientras que en el lado inferior tendrás a los “Canales”.

¿Quieres tener este nuevo aspecto de WhatsApp? aplica los siguientes pasos.

Primero, tienes que descargar WhatsApp Beta para los usuarios de Android, así que accede a la Google Play Store.

Desplázate hacia abajo y toca la opción “Convertirte en beta tester”, si no la ves ingresa al siguiente enlace .

. Acepta las condiciones y espera que termine el proceso de instalación. No se trata de otra app, sino que cambiarás de la versión estable a su fase beta.

Abre WhatsApp y presiona la pestaña “Updates” o “Actualizaciones”.

La pestaña de "Estados" será renombrada por "Actualizaciones". (Foto: WabetaInfo)

Por qué no debes archivar tus conversaciones de WhatsApp

Muchas veces la gente piensa que archivar una conversación será lo más conveniente para ocultar algunos chats.

Sin embargo, existen varios factores para que esos escritos no sean archivados.

El primero de ellos es que si has utilizado un chat grupal o individual para poder compartir documentación, esa conversación pesará más de lo normal.

Para ello te recomendamos mover esos archivos a otro lado y eliminar la conversación o programarla para su borrado automático.

Otro es que esos chats pueden ventilar algo secreto pronto.

También puede que esas conversaciones sean varias y te olvides de su existencia.

Lo mejor siempre será eliminar todas esas conversaciones de las personas con las que hablaste una sola vez.

Recuerda que mientras más chats tienes archivados, pueden pesar demasiado, hasta 2 GB. Libera ese espacio.

