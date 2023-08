La seguridad en tu cuenta de WhatsApp es un tema muy importante que no deberías omitir, lamentablemente, muchos consideran esto cuando recién son víctimas de los ciberdelincuentes, quienes utilizan extraños e ilegales métodos para hackear tu cuenta, incluso activan la verificación en dos pasos, aquí ya es imposible volver a registrarte así tengas la tarjeta SIM en tu poder.

Resulta frustrante ser una estadística más de los criminales informáticos, sobre todo si se trata de WhatsApp, una fuente de información en donde no solo envías mensajes textuales, sino también archivos multimedia que contienen datos muy personales, como por ejemplo: números de tarjetas de crédito o débito, correos electrónicos, contraseñas, etc. No te preocupes que el hacker no podrá restaurar tu copia de seguridad almacenada en Google Drive, ya que no hay un inicio de sesión de tu correo en su dispositivo móvil.

Si solo entraste aquí por curiosidad y no porque hackearon tu cuenta, entonces te recomendamos activar la verificación en dos pasos, cifrar la copia de seguridad con contraseña y agregar un método de desbloqueo (huella dactilar o autenticación de Face ID). Cuando te roban la cuenta y activan la verificación ya no tendrás acceso a la misma, pero hay un proceso a seguir para que puedas recuperarla, ¿Cuál es? en Mag lo explicaremos a continuación.

Así puedes recuperar tu cuenta de WhatsApp hackeada con verificación en dos pasos

Los ciberdelincuentes pueden hackear tu cuenta de WhatsApp sin que tengan tu tarjeta SIM o sin que hayas compartido un código de autenticación del número (el cual recibes por mensaje de texto SMS).

sin que tengan tu tarjeta SIM o sin que hayas compartido un código de autenticación del número (el cual recibes por mensaje de texto SMS). ¿Cómo saber si te hackearon? simple, te aparecerá el siguiente mensaje: “ Tu número de teléfono ya no está registrado con WhatsApp en este celular. Esto puede ser porque lo registraste en otro smartphone. Si no lo hiciste verifica tu número para volver a iniciar sesión ”.

”. Debajo te saldrán dos opciones: “Verificar” y “Ok”, ambas cerrarán tu cuenta .

. ¿Qué deberías hacer? lo ideal sería registrarte nuevamente y habilitar de inmediato la verificación en dos pasos. “Ajustes” > “Cuenta” > “Verificación en dos pasos” > “Activar” > crea una contraseña > añade un correo electrónico para restablecer el PIN en caso lo olvides > “Siguiente” > “Guardar”.

Si el hacker te gana y activa la verificación en dos pasos antes que tú (quiere decir que también tiene acceso a tu correo) , solo registra tu número de la manera normal.

, solo registra tu número de la manera normal. Es probable que no te llegue el código de autenticación del número, no te desesperes, intenta con la llamada telefónica.

Coloca el código y te pedirán la clave de la verificación en dos pasos > aquí el criminal informático perderá acceso a tu cuenta automáticamente.

Presiona en ¿Olvidaste PIN? > luego los tres puntos que se ubican arriba a la derecha > “Ayuda” > Se desplegará un campo para detallar el problema.

Escribe: “ Hola, equipo de WhatsApp, me comunico con ustedes porque hackearon mi cuenta +51 999 999 999 (con prefijo telefónico y número) y activaron la verificación en dos pasos con un correo que no tengo acceso ”, si deseas adjunta capturas de pantalla.

”, si deseas adjunta capturas de pantalla. Oprime en “Siguiente” > “No veo la respuesta a mi pregunta” > se desplegará una ventana para contactarte con soporte técnico de WhatsApp mediante correo electrónico adicional, diferente al principal (recomendamos Gmail) .

. Te aparecerá el mensaje redactado anteriormente > envía el correo y en segundos recibirás una respuesta de la app indicando que recibieron tu reporte.

Debes ser paciente porque la respuesta con el enlace para desactivar la verificación puede tardar horas o días (hasta 7 como máximo) .

. Listo, esta es la única manera de recuperar una cuenta hackeada si activaron la verificación en dos pasos.

Listado de los 10 emoticones más utilizados en el 2023

Carita riendo a carcajadas : también conocido como “Face with Tears of Joy”, es el número uno en todo el mundo. Se utiliza para transmitir risa o que algo fue muy divertido. Además, cuenta con una variante donde se expresa esta misma emoción pero con la cara de un gato.

: también conocido como “Face with Tears of Joy”, es el número uno en todo el mundo. Se utiliza para transmitir risa o que algo fue muy divertido. Además, cuenta con una variante donde se expresa esta misma emoción pero con la cara de un gato. Corazón rojo : se trata de un símbolo universal de amor y afecto, es lo que representa el color rojo. Normalmente lo envían a su pareja o persona que te gusta. También es valido con amigos o familiares, aunque aquí se recomienda el corazón de color amarillo.

: se trata de un símbolo universal de amor y afecto, es lo que representa el color rojo. Normalmente lo envían a su pareja o persona que te gusta. También es valido con amigos o familiares, aunque aquí se recomienda el corazón de color amarillo. Carita sonriente con ojos de corazón : sirve para para expresar admiración, enamoramiento, cariño y entusiasmo hacia algo o alguien.

: sirve para para expresar admiración, enamoramiento, cariño y entusiasmo hacia algo o alguien. Manos juntas : este emoji se comparte cuando deseas expresar gratitud, oración o suplica.

: este emoji se comparte cuando deseas expresar gratitud, oración o suplica. Carita y ojos sonrientes : denota una radiante alegría. Como se recuerda, fue aprobado por la versión Unicode 6.0.

: denota una radiante alegría. Como se recuerda, fue aprobado por la versión Unicode 6.0. Pulgar hacia arriba : indica aprobación o acuerdo con algo, asimismo, se le conoce como “Like” y es un botón muy popular en las redes sociales. Carita con lágrimas : la mayoría lo comparte para expresar tristeza o desconsuelo.

: indica aprobación o acuerdo con algo, asimismo, se le conoce como “Like” y es un botón muy popular en las redes sociales. : la mayoría lo comparte para expresar tristeza o desconsuelo. Cara pensativa : se utiliza para denotar pensamiento, reflexión o duda ante una determinada situación.

: se utiliza para denotar pensamiento, reflexión o duda ante una determinada situación. Cara mandando un beso : se emplea para coquetear a alguien o también como un modo de despedida cuando hay cariño o confianza.

: se emplea para coquetear a alguien o también como un modo de despedida cuando hay cariño o confianza. Cara sin gracia: Puede transmitir una variedad de emociones negativas, que incluyen irritación, disgusto, mal humor y escepticismo, como si estuviera mirando de reojo.

