La nueva función “Comunidades” ya es una realidad en la versión estable (oficial) de WhatsApp para los usuarios de iOS y Android, pero, ¿Qué es esto? se trata de una herramienta que la referida plataforma de mensajería añadió al interior de las conversaciones grupales, en donde podrás organizar de manera eficiente a los integrantes tras la creación de subgrupos. El contenido de estos últimos, así como los miembros y sus números telefónicos, serán de carácter privado, significa que no podrás ver absolutamente nada si no perteneces aquí.

Para que quede claro, supongamos que administras un grupo de WhatsApp de tu trabajo, el cual lo conforman todos los trabajadores de una empresa, pero, si un área específica quiere enviar información confidencial de su sección no puede hacerlo por aquí, así que con la ayuda de las “Comunidades” es posible dividir a los miembros de este grupo por departamentos (subgrupos), por ejemplo: contabilidad, legal, logística, producción, etc., asimismo, el chat original no será alterado, todos podrán interactuar y seguir conversando como antes, en caso el administrador así lo quiera. En esta oportunidad, desde Mag te diremos las cosas que puedes hacer con las “Comunidades”.

QUÉ PUEDES HACER CON LAS COMUNIDADES DE WHASTAPP

Mensajes masivos : el administrador de la “Comunidad” es capaz de enviar de forma simultánea un mismo anuncio a varios subgrupos que contengan hasta 5 mil personas integrantes. Esto lo haces en el chat que tiene el ícono de una bocina verde.

: el administrador de la “Comunidad” es capaz de enviar de forma simultánea un mismo anuncio a varios subgrupos que contengan hasta 5 mil personas integrantes. Esto lo haces en el chat que tiene el ícono de una bocina verde. Compartir archivos pesados : ahora podrás compartir archivos multimedia, como: fotos, videos, documentos Word, Excel, PDF, etc., que pesen hasta 2 GB como máximo.

: ahora podrás compartir archivos multimedia, como: fotos, videos, documentos Word, Excel, PDF, etc., que pesen hasta 2 GB como máximo. Creación de encuestas : ya no dependerás de páginas web externas para crear encuestas, desde ahora lo harás desde la misma aplicación y será posible colocar un título y hasta 12 opciones como máximo. Muy útil cuando nadie se pone de acuerdo para ir a comer con los amigos o familiares, programar la fecha de una reunión, decidir el lugar de encuentro, entre otras situaciones.

: ya no dependerás de páginas web externas para crear encuestas, desde ahora lo harás desde la misma aplicación y será posible colocar un título y hasta 12 opciones como máximo. Muy útil cuando nadie se pone de acuerdo para ir a comer con los amigos o familiares, programar la fecha de una reunión, decidir el lugar de encuentro, entre otras situaciones. Videollamadas grupales de hasta 32 personas: anteriormente, el límite era 8 por cada grupo, ahora subió a 32 y en un subgrupo formarán parte de la reunión los primeros que se conecten.

TRUCOS DE WHATSAPP QUE SON FALSOS

Ver estados sin que se den cuenta, pero, tú sí sabrás quién vio tus historias

En caso decidas desactivar la “Confirmación de lectura” de WhatsApp, es cierto que podrás ver los estados de tus amigos sin que ellos se den cuenta, pero si tú publicas un estado tampoco sabrás qué contactos lo visualizaron, simplemente aparecerá el ícono de un cero junto a una raya.

Otro de los trucos falsos que difunden algunos creadores de contenido, es que si cuentas con la confirmación de lectura encendida y activas el modo avión de tu celular para ver uno o varios estados de WhatsApp, no aparecerá tu visto tras cerrar el aplicativo del segundo plano y desactivar el referido modo a fin de volver a tener conexión a la red. Esto es 100% falso, tu visto saldrá automáticamente, mucho cuidado.

Desactivar la “Confirmación de lectura” para que no aparezca el visto en los chats

Esta configuración sí es cierta, sin embargo, muchos no indican que esto solamente funciona para los chats personales de WhatsApp, quiere decir en aquellas conversaciones en donde solo chateas con un solo contacto. Lo mismo no ocurre en los grupos, pues cuando alguien envía un texto, foto, video, audio, etc., tu visto si aparecerá en caso entres al chat, incluso si escuchas un audio saldrá “Reproducido por (tu nombre)”. A tener en cuenta.

Eliminar mensaje “para todos” cambiando la hora

Cuando te arrepientes de haber enviado un mensaje de WhatsApp tienes hasta una hora, ocho minutos y 16 segundos para eliminarlo, pasando este tiempo solo podrás borrar el mensaje “para ti”. Se dice que si tu mensaje compartido sobrepasó el tiempo antes mencionado, cambiando la hora del smartphone te volverá a aparecer la opción “para todos”.

Por ejemplo, si envías un mensaje a las 10 de la mañana, y quieres eliminarlo a las 11:09 AM, la app no te permitirá hacerlo, el detalle es que se dice equivocadamente que al cambiar la hora de tu móvil a las 11:08 AM o antes del tiempo límite ya te aparecerá la opción “Para todos”, esto es totalmente falso, lo único que conseguirás es alterar la hora real.

