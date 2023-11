Cuando no abres WhatsApp Messenger y dejas de enviar mensajes por unos pocos días, no ocurre absolutamente nada y en cualquier momento puede seguir utilizando el referido servicio de mensajería instantánea, sin embargo, todo cambia en caso tu cuenta se mantenga inactiva durante cuatro meses o periodos más largos.

La mayoría conoce las principales razones por las que WhatsApp podría eliminar tu cuenta de forma permanente, incluso aceptaste sus términos y condiciones al momento de registrarte por primera vez.

Por ejemplo: te bloquearían en caso descargues y utilices aplicaciones “no oficiales”, como: WhatsApp Plus, Fouad, GB, etc.; también si compartes películas de estreno pirateadas; en caso vendas prendas no originales por WhatsApp Business, y otros motivos que figuran en sus políticas.

Conoce lo que pasaría si no entras a WhatsApp en cuatro meses

Aunque no lo creas, muchos no conocen un término que está relacionado con el tiempo de inactividad .

Cuando no entras a WhatsApp en cuatro meses (ciento veinte días para ser específicos), Meta podría eliminar tu cuenta y toda la información de las conversaciones personales y grupales. Significa que perderías tus mensajes y archivos multimedia.

en cuatro meses (ciento veinte días para ser específicos), Meta podría eliminar tu cuenta y toda la información de las conversaciones personales y grupales. Significa que perderías tus mensajes y archivos multimedia.

Esta decisión se pensó para reforzar la seguridad y privacidad de tu información personal.

Esta decisión se pensó para reforzar la seguridad y privacidad de tu información personal. Algunas empresas de telefonía acostumbran a reciclar números, si después de cuatro meses a alguien le toca el mismo que antes utilizabas, ese usuario ya no tendrá acceso al contenido de tus chats.

Se borra absolutamente todo.

Las 5 cosas que debes dejar de hacer en WhatsApp para reforzar tu privacidad

Seguramente no tengas en cuenta algunas acciones que estás exponiendo tu identidad a terceros, por ello, te explicamos qué debes evitar hacer.

Compartir tu foto a todo el mundo: asegúrate de no mostrar quién eres a desconocidos para evitar exposición innecesaria. Para ello, entra a los ajustes de WhatsApp y en la sección de privacidad indica que solo tus contactos vean tu imagen.

Mostrar tus estados a terceros: si eres de las personas que les encanta compartir sus mejores vivencias a tus amigos o familiares, debes prever que solo sean ellos quienes vean tus historias. Para lograrlo, dirígete al apartado "Estados" y toca en los tres puntos, luego selecciona "Privacidad de estados" y elige "Mis contactos". También puedes personalizar quiénes pueden visualizar ese contenido.

Enseñar tu información actual: una de las cosas que debes evitar es enseñar tus datos privados a terceros, por lo que puedes tocar en tu foto de perfil y en el apartado "Privacidad" selecciona dirígete en "Info.", aquí tendrás elegir a tus contactos.

Exponer tu nombre: en las mismas configuraciones de WhatsApp también puedes esconder tu nombre de personas que no tengas agregadas en la app, incluso tienes la opción de elegir a contactos selectos.

Dejar que te agreguen a grupos sin tu permiso: por si no conocías esta información, puedes ir a la sección "Privacidad" en WhatsApp para evitar que otras personas te añadan a grupos, de esta manera, solo podrán incluirte contactos con los que tengas más confianza.

