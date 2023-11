En la actualidad, la mayoría de personas prefieren no comprarse un teléfono de la marca Huawei porque no cuentan con la Google Play Store de Android, asimismo, muchos se han quedado con la idea de que no puedes descargar e instalar WhatsApp en dichos dispositivos móviles.

Es cierto que la AppGalery (tienda de apps oficial de Huawei) al comienzo no tenía ninguna de las aplicaciones desarrolladas por la compañía Meta, sin embargo, ahora ya es posible hasta descargar WhatsApp para que no dependas de un programa APK.

Como acabamos de mencionar, en caso la AppGalery de tu smartphone no sea compatible con WhatsApp Messenger, otra alternativa sería descargar un APK, a diferencia de las apps normales estas se instalan y actualizan manualmente. Hoy te enseñaremos a vincular tu cuenta en el nuevo celular Huawei, así no perderás la información de tus chats.

Aprende a mover tus chats de WhatsApp a un Smartphone Huawei

Haciendo clic en el siguiente enlace te dejamos los pasos de la página oficial de Huawei para que instales WhatsApp.

te dejamos los pasos de la página oficial de Huawei para que instales WhatsApp. Los dos celulares tienen que estar conectados a la misma red wifi.

Abre la aplicación en tu teléfono Huawei > presiona en “Aceptar y continuar”.

> presiona en “Aceptar y continuar”. En el equipo antiguo entra a la app y presiona los tres puntos que se ubican en el extremo superior derecho > toca en “Ajustes” > “Chats”.

Desplázate hacia abajo y oprime el apartado que dice “ Transferencia de chats ” > dale a “Comenzar”.

” > dale a “Comenzar”. Registra tu número en el dispositivo nuevo y te aparecerá un código QR .

. Finalmente, escanéalo y espera que termine el proceso de transferencia.

Vas a mover tus chats, incluyendo mensajes y contenido multimedia, así como las configuraciones de la cuenta.

Todo sin la necesidad de utilizar Google Drive .

. Es necesario aclarar que tu cuenta se cerrará en el equipo antiguo.

¿Te pareció interesante este truco de WhatsApp? Te contamos que esta aplicación de mensajería está en constante cambio y actualización, por lo que siempre salen nuevos atajos, códigos y herramientas que harán más divertida tu experiencia mandando o recibiendo textos, stickers o contenido multimedia. Para seguir descubriendo las novedades solo necesitarás entrar al siguiente enlace con más notas de WhatsApp en Mag, y listo. ¡No te lo pierdas!

Síguenos en nuestras redes sociales: