Existen muchos motivos para que dejes de utilizar los servicios de mensajería que te brinda WhatsApp Messenger, ya sea porque la consideras poco segura y privada, piensas descargar otra aplicación, vas a cambiar de número telefónico, etc., sin embargo, ¿Te gustaría saber lo que sucedería con tu cuenta si piensas eliminarla? en Mag lo explicaremos de inmediato.

Eliminar una cuenta de WhatsApp no es una decisión fácil de tomar, ya que por tus conversaciones personales y grupales no solo has enviado o recibido mensajes textuales, sino también diferentes archivos multimedia, como por ejemplo: audios, videos, documentos e imágenes.

Antes de comenzar, es importante mencionar que no podrás cancelar el proceso de eliminación de cuenta, una vez que empieza no se detendrá, incluso si apagas el dispositivo móvil.

Esto pasa cuando eliminas tu cuenta de WhatsApp

Primero, se eliminarán todos los mensajes textuales (no será posible recuperarlos).

En cuanto a los archivos multimedia, también serán borrados, pero algunos permanecerán en las carpetas internas que WhatsApp creó en tu smartphone.

creó en tu smartphone. Perderás automáticamente todos los derechos y beneficios que tenías como usuario de WhatsApp.

Se eliminan las copias de seguridad almacenadas en la nube (iCloud y Google Drive).

Eres expulsado de los chats grupales.

Tu nombre, Info. y foto de perfil se borran de los servidores de WhatsApp.

Tus contactos ya no verán la información que acabamos de mencionar.

Por último, pierdes las configuraciones así te registres con otro número.

Por qué debes ocultar tu foto de perfil de WhatApp

La primera razón es que todo el mundo la verá. Si no has configurado tu privacidad y tu imagen es vista por desconocidos, con solo agregar tu número a su celular, podrán acceder a esa información y, como consecuencia, tomarle captura.

Otro detalle es que mejor solo compartas la foto de perfil con tus amigos o algunos contactos con los que tienes confianza. Para ello anda a Ajustes, Privacidad, Foto de perfil y selecciona con quiénes deseas compartir esa información.

Además cualquier persona le puede tomar foto de captura y difundirla con cualquier persona. WhatsApp aún no ha implementado una forma para notificarte de que alguien hizo screenshot a tus cosas.

Si por algún motivo es tu celular de trabajo y usas WhatsApp, lo mejor será que no coloques nada a fin de mantenerte neutral.

