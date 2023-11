Cada 8 de noviembre se conmemora el Día Mundial sin WiFi, fecha creada por la Federación Ambientalista Internacional (FAI) en el año 2016, la cual tiene como objetivo concienciar a las personas sobre los riesgos que existen al utilizar de manera desmedida la conexión inalámbrica. ¿Quisieras saber cómo chatear por WhatsApp Messenger sin acceso a internet? es posible y desde Mag te brindaremos todos los detalles a continuación.

Antes de comenzar, es necesario aclarar que WhatsApp no puede funcionar sin conexión a internet, significa que no serás capaz de utilizar este servicio de mensajería si previamente no encendiste el WiFi o los datos móviles, no obstante, sí te permite chatear o compartir archivos multimedia sin tener que activar las referidas herramientas en tu dispositivo móvil.

El tema es un poco confuso porque vas a utilizar WhatsApp a través de a un Proxy, ¿Qué es esto? en resumen, es un servidor que funciona como puente entre tu teléfono inteligente y la conexión a internet, muy útil cuando no hay una red wifi cercana o te quedaste sin megabytes. Es cierto que enviarás mensajes y archivos, pero en el proceso quedarían expuestos algunos datos privados, por ello, siempre se recomienda obtener una dirección proxy confiable, aquí te dejamos algunas páginas: Bright Data, Pros, Contras, etc., (ciertos servidores requieren de una suscripción).

La guía para utilizar WhatsApp sin internet por el Día Mundial sin WiFi

Primero, verifica que WhatsApp no tenga actualizaciones pendientes.

no tenga actualizaciones pendientes. Ahora, abre la aplicación y presiona sobre el ícono de los tres puntos que se ubican en el extremo superior derecho.

Se desplegarán varias opciones > toca en “Ajustes”.

El siguiente paso es oprimir en “Almacenamiento y datos”.

Aquí aprieta en el apartado que dice “ Proxy ” > activa el interruptor del mismo nombre.

” > activa el interruptor del mismo nombre. Finalmente, presiona en “Host de proxy” y agrega el código del servidor para que chatees sin activar el WiFi o los datos.

¿En qué ocasiones WhatsApp puede bloquear tu cuenta?

Como se recuerda, la primera vez que registras tu número de teléfono en WhatsApp, el aplicativo te ofrece los términos y condiciones que debes aceptar para utilizar su servicio, de lo contrario no vas a crear una cuenta. Las políticas son claras, básicamente te dicen lo que debes y no debes hacer porque podrían banear tu cuenta por días, meses, años o para siempre.

Cuando reportan tus mensajes y has extorsionado, amenazado o enviado videos que incumplen con los términos y condiciones de WhatsApp.

Cuando utilizas programas “ no oficiales ” de WhatsApp, como por ejemplo: WhatsApp Plus, GB, Fouad, entre otras versiones que son copias.

” de WhatsApp, como por ejemplo: WhatsApp Plus, GB, Fouad, entre otras versiones que son copias. Cuando varios usuarios te bloquean y reportan tus mensajes.

