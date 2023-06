¿No actualizaste WhatsApp? Es posible que la app te haya notificado para que descargues sus últimas funciones; sin embargo, si todavía no lo hiciste, ya sea por falta de espacio en tu celular o porque cualquier otro motivo, debes considerar algunos aspectos de riesgo que podrían afectar tu cuenta a mediano o largo plazo.

Si bien no es necesario actualizar de inmediato la app de Meta, el tiempo de espera no puede ser demasiado largo, esto si deseas continuar usando la aplicación sin problemas. Por ello, en MAG te explicamos qué sucede con WhatsApp si no la optimizas.

Qué pasa si no actualizas WhatsApp

Seguramente no hayas actualizado la aplicación por falta de espacio o porque simplemente no deseas hacerlo, pero si tienes dudas cuáles son las consecuencias, aquí te explicamos los detalles.

Las actualizaciones de WhatsApp suelen incluir nuevas funciones y mejoras en la aplicación, por lo que al no hacerlo te perderás estas características recientes, como colocar contraseñas a los chats, usar una nueva interfaz, entre otras.

Otro punto positivo es que las actualizaciones también incluyen correcciones de seguridad para proteger tus datos y mantener tu información personal segura, de esta manera, evitarás exponerte a vulnerabilidades conocidas y poner en riesgo tu privacidad.

Un riesgo que debes tener presente es que podrías encontrarte con problemas de compatibilidad al comunicarte con otros usuarios que sí han actualizado la aplicación. Algunas funciones nuevas pueden no funcionar correctamente con versiones antiguas de WhatsApp, lo que podría dificultar tu interacción con amigos, pareja, familiares y más contactos.

Con el tiempo, WhatsApp deja de brindar soporte para versiones antiguas de la aplicación, sobre todo, si cuentas con un equipo que ya dejó de ser compatible con la app. Esto significa que no recibirás actualizaciones ni asistencia técnica si experimentas problemas.

Debido a esto, es recomendable mantener WhatsApp actualizado para disfrutar de las nuevas funciones, mejorar la seguridad y garantizar la compatibilidad con otros usuarios, por ello, asegúrate de ahorrar espacio para que puedas descargar las novedades de la app sin problemas.

