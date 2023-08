Tu cuenta de WhatsApp es una fuente de información muy importante que no te gustaría exponer con terceras personas. La mayoría de usuarios no solo utiliza el referido servicio de mensajería instantánea para chatear con sus amigos, familiares o compañeros del trabajo, también acostumbran a crear un bloc de notas personal en donde apuntan correos electrónicos, contraseñas, envían imágenes de sus tarjetas de crédito o débito, etc.

Aunque la app de Meta destaca por su seguridad, sobre todo ahora con la verificación en dos pasos y el desbloqueo de chats con patrón de seguridad o huella dactilar, tu copia de respaldo no se encuentra cifrada y Google Drive (en donde se almacena) podría tener acceso a la misma si no la encriptas, ¿Quieres saber cómo hacerlo? es algo que desde Mag te explicaré a continuación.

¿Qué es la copia de seguridad y el cifrado de extremo a extremo? como lo dijimos anteriormente, el primero es una copia de respaldo de todos tus datos, ya sean textuales, fotos, videos, audios, etc., sirve para conservar tus mensajes y archivos multimedia cuando quieras cambiar de teléfono inteligente; por otra parte, el segundo es una función que se encarga de encriptar toda la información que envías y recibes a través WhatsApp, ni siquiera la propia aplicación podrá acceder a este contenido de carácter privado.

El cifrado llegó a WhatsApp en el año 2016, este aplica “automáticamente” para los mensajes de texto y voz, archivos multimedia (fotos, videos, documentos Word, Excel, PDF, etc.), ubicaciones, actualizaciones de estado, llamadas y videollamadas; sin embargo, la copia de seguridad no era compatible con la encriptación hasta la publicación de una actualización que se presentó el año pasado, aquí la incluyeron aunque con una pequeña diferencia, se tenía que activar de manera manual.

Cómo proteger las copias de seguridad de WhatsApp con el cifrado

Primero, corrobora que WhatsApp no tenga actualizaciones pendientes.

no tenga actualizaciones pendientes. Ahora, abre la aplicación y presiona sobre el ícono de los tres puntos que se ubican en el extremo superior derecho.

Se desplegarán varias opciones, oprime en “Ajustes” > “Chats”.

Desplázate hacia abajo y toca la sección denominada “Copia de seguridad”.

Previamente debes haber colocado tu correo electrónico, caso contrario aprieta en “Cuenta de Google” > “Añadir cuenta”.

Retrocede un paso y accede al apartado “Copia de seguridad cifrada de extremo a extremo” > aprieta en “Activar” > “Crear contraseña”.

Agrega una clave que contenga 6 caracteres y una letra (apunta la contraseña porque la pedirán si cambias de teléfono) > dale a “Siguiente”.

La app te preguntará si deseas crear una copia de seguridad cifrada, pulsa en “Crear”.

Listo, desde ahora las copias de respaldo estarán encriptadas.

Listado de los 10 emoticones más utilizados en el 2023

Carita riendo a carcajadas : también conocido como “Face with Tears of Joy”, es el número uno en todo el mundo. Se utiliza para transmitir risa o que algo fue muy divertido. Además, cuenta con una variante donde se expresa esta misma emoción pero con la cara de un gato.

: también conocido como “Face with Tears of Joy”, es el número uno en todo el mundo. Se utiliza para transmitir risa o que algo fue muy divertido. Además, cuenta con una variante donde se expresa esta misma emoción pero con la cara de un gato. Corazón rojo : se trata de un símbolo universal de amor y afecto, es lo que representa el color rojo. Normalmente lo envían a su pareja o persona que te gusta. También es valido con amigos o familiares, aunque aquí se recomienda el corazón de color amarillo.

: se trata de un símbolo universal de amor y afecto, es lo que representa el color rojo. Normalmente lo envían a su pareja o persona que te gusta. También es valido con amigos o familiares, aunque aquí se recomienda el corazón de color amarillo. Carita sonriente con ojos de corazón : sirve para para expresar admiración, enamoramiento, cariño y entusiasmo hacia algo o alguien.

: sirve para para expresar admiración, enamoramiento, cariño y entusiasmo hacia algo o alguien. Manos juntas : este emoji se comparte cuando deseas expresar gratitud, oración o suplica.

: este emoji se comparte cuando deseas expresar gratitud, oración o suplica. Carita y ojos sonrientes : denota una radiante alegría. Como se recuerda, fue aprobado por la versión Unicode 6.0.

: denota una radiante alegría. Como se recuerda, fue aprobado por la versión Unicode 6.0. Pulgar hacia arriba : indica aprobación o acuerdo con algo, asimismo, se le conoce como “Like” y es un botón muy popular en las redes sociales. Carita con lágrimas : la mayoría lo comparte para expresar tristeza o desconsuelo.

: indica aprobación o acuerdo con algo, asimismo, se le conoce como “Like” y es un botón muy popular en las redes sociales. : la mayoría lo comparte para expresar tristeza o desconsuelo. Cara pensativa : se utiliza para denotar pensamiento, reflexión o duda ante una determinada situación.

: se utiliza para denotar pensamiento, reflexión o duda ante una determinada situación. Cara mandando un beso : se emplea para coquetear a alguien o también como un modo de despedida cuando hay cariño o confianza.

: se emplea para coquetear a alguien o también como un modo de despedida cuando hay cariño o confianza. Cara sin gracia: Puede transmitir una variedad de emociones negativas, que incluyen irritación, disgusto, mal humor y escepticismo, como si estuviera mirando de reojo.

¿Te pareció interesante este truco de WhatsApp? Te contamos que esta aplicación de mensajería está en constante cambio y actualización, por lo que siempre salen nuevos atajos, códigos y herramientas que harán más divertida tu experiencia mandando o recibiendo textos, stickers o contenido multimedia. Para seguir descubriendo las novedades solo necesitarás entrar al siguiente enlace con más notas de WhatsApp en Mag, y listo. ¡No te lo pierdas!

