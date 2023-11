¿En qué momento archivas un chat en tu cuenta de WhatsApp Messenger? simple, cuando quieres ocultarlo de la lista de chats para organizar mejor tus conversaciones, normalmente lo deberías hacer en caso no haya comunicación con ese contacto o grupo.

De repente te estarás preguntando lo siguiente: “¿Lo mejor no sería borrar el chat completo?”, es una opción razonable, pero muchos prefieren conservar el contenido de esa conversación, así no perderán para siempre los mensajes textuales, audios, imágenes, videos, etc.

Muchos suelen archivar sus chats de manera individual, algo que toma demasiado tiempo, no obstante, existe un truco bastante útil que pocos conocen, el cual te ayudará a archivar todas las conversaciones en tres simples pasos.

Cómo archivar todas tus conversaciones de WhatsApp tres pasos

Primero, verifica que WhatsApp no tenga actualizaciones pendientes.

no tenga actualizaciones pendientes. Ahora, abre la aplicación y presiona el ícono de los tres puntos que se ubican en el extremo superior derecho.

Se desplegarán varias opciones, toca la que dice “Ajustes”.

Aquí comienzan los tres pasos . Accede al apartado “ Chats ”.

. Accede al apartado “ ”. Lo siguiente por hacer es desplazarte hacia abajo y oprimir en “Historial de chats”.

Finalmente, Aprieta en “Archivar todos los chats” > “Ok”.

