WhatsApp Messenger se actualizó hace pocos días para agregar una nueva herramienta de seguridad y privacidad en su plataforma de mensajería instantánea, pues ahora los usuarios ya no podrán tomarle screenshot a la foto de perfil de sus contactos, tampoco funcionará si graban la pantalla del teléfono inteligente, pero existe otro método muy sencillo para obtener esa imagen en cuestión de segundos, aunque debes usarla con responsabilidad y no compartirla sin el consentimiento del dueño. Desde ahora te digo que no descargarás aplicaciones de terceros o programas modificados, solamente necesitas vincular tu cuenta en WhatsApp Web desde un ordenador o portátil.

Así puedes obtener la foto de perfil de tus contactos en WhatsApp

Primero, vincula tu cuenta en WhatsApp Web escaneando el código QR.

escaneando el código QR. ¿Cómo? Abre la app móvil > presiona el ícono de los tres puntos > “Dispositivos vinculados” > “Vincular un dispositivo” > escanea el QR de la computadora o laptop.

Luego, entra a cualquier conversación y oprime sobre su foto de perfil dos veces > toca en “ Ver foto ”.

”. La imagen se expandirá.

Procede a tomar una captura de pantalla a través del ordenador.

a través del ordenador. Listo, es así como obtienes la foto de perfil de tus contactos.

Recuerda que la restricción solo funciona en la aplicación móvil.

