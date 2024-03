Una de las cosas que me sigue sorprendiendo son todos los trucos que puedes hacer en WhatsApp. Si bien se espera que en las próximas semanas puedas modificar el color completo de toda la plataforma y cambiarlo a morado, azul, naranja, verde o rosado, también hay una serie de pasos para poder activar una función que he estado usando durante algunas semanas: se trata del “modo silver” o “modo plateado”, apuesto que te gustará y lo presumirás con tus amigos. Para este tutorial sí es necesario tener que descargar una aplicación de terceros, aunque esta no es nada ilegal como las denominadas APK o mods que tienden a dañar tu smartphone con el robo de tu información o el baneo de tu cuenta de la app de Meta. Con el programa que te daré puedes hacer un montón de cosas como tener un nuevo estilo en toda la pantalla de tu smartphone.

Cómo activar el “modo plateado” en la última versión de WhatsApp

Lo primero será conseguir la aplicación llamada Nova Launcher .

. Una vez que lo hayas descargado de Google Play, es necesario que modifiques lo necesario en tu dispositivo.

Cuando culmines, deberás ir a Ajustes de tu celular, luego a Aplicaciones, Aplicaciones Predeterminadas y Lanzador .

. En ella deberás elegir Nova Launcher para que cambie la capa de personalización de tu smartphone .

. Terminado ello, realiza el segundo paso que es la de descargar una imagen en PNG del ícono de WhatsApp en color plateado.

WHATSAPP | Estos son los pasos que debes hacer en Nova Launcher para activar este espectacular modo en WhatsApp. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Para ello te recomiendo este enlace donde solo deberás loguearte para obtener el logo de la app de Meta completamente plateado.

donde solo deberás loguearte para obtener el logo de la app de Meta completamente plateado. Ya hecho todo ello, deberás poner a WhatsApp en la pantalla principal de tu smartphone .

. Pulsa dos segundos sobre ella y aparecerá un menú donde debes presionar la opción de “Editar”.

WHATSAPP | Así es como se verá el "modo plateado" en tu smartphone. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Luego nuevamente presiona en el icono de WhatsApp, anda a Aplicaciones, Fotos y encuentra la imagen plateada o silver que bajaste .

. Define su tamaño y listo.

De esa manera ya habrás activado el “modo silver” o “modo plateado” en WhatsApp de manera gratuita y rápida.

Te recomiendo estos trucos de WhatsApp para que los pruebes

Síguenos en nuestras redes sociales: