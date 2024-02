En la actualidad existen decenas de trucos que puedes utilizar por WhatsApp Messenger, desde ocultar el estado de conexión en línea, hasta eliminar la etiqueta “Escribiendo...” o “Grabando” (audio), lo mejor de todo es que no necesitas descargar aplicaciones de terceros o programas modificados como WhatsApp Plus, GB, Fouad, etc., todo lo vas a realizar mediante la referida plataforma de mensajería instantánea.

En esta oportunidad, desde Mag te enseñaremos a enviar los extraños “mensajes sin contenido” o también conocidos como los “mensajes invisibles”, ¿Quieres saber cómo compartirlos? El proceso lo puedes seguir a través de tu teléfono inteligente (app móvil) o computadora (WhatsApp Web, Windows, MacOS), solo copiarás y pegarás unos caracteres transparentes.

Enviar mensajes en blanco no es tan sencillo como acceder a la conversación y generar espacios con la barra más larga del teclado táctil, pues si tratar de enviar esto aparecerá el aviso: “no puedes enviar un mensaje vacío”.

Aprende a enviar contenido invisible en WhatsApp

Primero, accede a esta página web a través del navegador de tu preferencia (Google Chrome, Safari, Microsoft Edge, etc.)

a través del navegador de tu preferencia (Google Chrome, Safari, Microsoft Edge, etc.) Ahora, ubícate en la sección de nombre: “ Unicode Character “⠀” (U+2800) ”.

”. Debajo de la misma observarás un recuadro > púlsalo por unos segundos o dale doble clic derecho (si estas en una PC o portátil).

Copia los caracteres invisibles.

El siguiente paso es abrir WhatsApp .

. Entra a cualquier conversación, ya sea personal o grupal.

Pega el mensaje sin contenido.

Finalmente, envíalo y espera la respuesta o reacción de tus contactos.

¿Te pareció interesante este truco de WhatsApp? Te contamos que esta aplicación de mensajería está en constante cambio y actualización, por lo que siempre salen nuevos atajos, códigos y herramientas que harán más divertida tu experiencia mandando o recibiendo textos, stickers o contenido multimedia. Para seguir descubriendo las novedades solo necesitarás entrar al siguiente enlace con más notas de WhatsApp en Mag, y listo. ¡No te lo pierdas!

Síguenos en nuestras redes sociales: