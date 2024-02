WhatsApp Messenger está lleno de trucos, algunos más conocidos que otros, por ejemplo: la mayoría sabe ocultar la etiqueta “Escribiendo...” o “Grabando” cuando le respondes a alguien o compartes una nota de voz respectivamente, sin embargo, existe otro que pocos conocen, hablamos de la posibilidad de reenviarle a tus contactos los videos que publicas en tus estados, ¿Quieres saber cómo hacerlo? Desde Mag lo explicaremos a continuación.

Básicamente vas a descargar y reenviar de manera simultánea un video que tú has publicado en tus estados, será de gran utilidad cuando quieras compartir ese archivo, pero lo eliminaste de la galería de tu dispositivo móvil, es una manera de recuperarlo.

Lo mejor de todo es que se trata de una herramienta nativa de WhatsApp, así que no tendrás que descargar aplicaciones de terceros o programas modificados como WhatsApp Plus, GB, Fouad, etc. Aclarando el punto, sigue cada uno de los pasos sin omitir ninguno.

Así puedes reenviarle a tus contactos los videos de tus estados en WhatsApp

Primero, verifica que WhatsApp no tenga actualizaciones pendientes.

no tenga actualizaciones pendientes. Ahora, abre la aplicación y presiona sobre la pestaña “Novedades” que se ubica en el extremo inferior derecho.

El siguiente paso es acceder a tus estados publicados.

Se desplegarán todas las historias compartidas > toca la del video que deseas reenviar.

Aquí oprime el ícono de los tres puntos (se encuentran arriba a la derecha).

Te aparecerán dos opciones: “ Reenviar ” y “Eliminar”, aprieta la primera en mención.

” y “Eliminar”, aprieta la primera en mención. Finalmente, escoge a los contactos que recibirán el video.

¿Te pareció interesante este truco de WhatsApp? Te contamos que esta aplicación de mensajería está en constante cambio y actualización, por lo que siempre salen nuevos atajos, códigos y herramientas que harán más divertida tu experiencia mandando o recibiendo textos, stickers o contenido multimedia. Para seguir descubriendo las novedades solo necesitarás entrar al siguiente enlace con más notas de WhatsApp en Mag, y listo. ¡No te lo pierdas!

