WhatsApp es una de las aplicaciones que muchos usan para comunicarse con todos sus seres queridos. Por medio de ella puedes intercambiar diversidad de mensajes, además de crear stickers personalizados y poder contar con la función para evitar que tus amigos tomen capturas de pantalla a tus chats. Se espera que también llegue la inteligencia artificial, misma que te permitirá traducir textos en tiempo real, además de poder encontrar información rápida sobre un determinado tema.

Sin embargo, es posible que algunos usuarios ya no se les permita emplear WhatsApp debido a que sus dispositivos móviles serán incompatibles. ¿Cómo lo sé? Pues resulta que los terminales con Android 5.0 o inferior, además de iOS 12 o inferior, no podrán utilizar la aplicación debido a que se añadirán más herramientas que no podrán funcionar en los terminales antiguos.

Es por esa razón que hoy te diremos todos los celulares que se quedarán sin la app a partir del 1 de marzo para que lo tomes en cuenta.

Listado de celulares que se quedarán sin WhatsApp

Samsung Galaxy Core

Samsung Galaxy Trend Lite

Samsung Galaxy Ace 2

Samsung Galaxy S3 mini

Samsung Galaxy Trend II

Samsung Galaxy X cover 2.

LG Optimus L3 II Dual

LG Optimus L5 II

LG Optimus F5

LG Optimus L3 II

LG Optimus L7II

LG Optimus L5 Dual

LG Optimus L7 Dual

LG Optimus F3

LG Optimus F3Q

LG Optimus L2 II

LG Optimus L4 II

LG Optimus F6

LG Enact

LG Lucid 2

LG Optimus F7

Huawei Ascend Mate

Huawei Ascend G740

Huawei Ascend D2

Sony Xperia M

Lenovo A820

ZTE V956 - UMI X2

ZTE Grand S Flex

ZTE Grand Memo

Faea F1THL W8

Wiko Cink Five

Winko Darknight

Archos 53 Platinum

iPhone 6S

iPhone SE

iPhone 6S Plus

SOBRE EL AUTOR Rommel Yupanqui Periodista. Estudié Comunicación Social en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Interés por las novedades en el mundo de tecnología, ciencia y cómo estas se aplican a la sociedad. Redacté diversos artículos de géneros variados desde el 2014. Actualmente me desempeño como redactor del Núcleo de Audiencias en El Comercio.

Síguenos en nuestras redes sociales: