Primero comenzaré explicándote lo siguiente: ¿Qué son los chats de terceros de WhatsApp Messenger? También se le conoce como “Interoperabilidad”, es una nueva herramienta que llegará el próximo 6 de marzo de 2024, la cual te permitirá conversar con los usuarios que utilicen otros servicios de mensajería instantánea, no es necesario que se hayan registrado o tengan una cuenta en la referida plataforma de Meta. Aclarando el punto, desde WhatsApp podrás chatear con los clientes de Signal, Telegram, iMessage, etc.; además, el despliegue de la función se dividirá por etapas: en la fecha que mencioné anteriormente será posible enviar mensajes personales; a partir del 6 de septiembre de 2025, se habilitará la opción de crear grupos; por último, el 6 de septiembre de 2027, realizarás llamadas o videollamadas individuales y grupales. Considero que los “chats de terceros” ayudarán a comunicarte con tus amigos o familiares que decidieron no usar la aplicación de color verde, sin embargo, ¿La herramienta será segura? A continuación te explicaré los beneficios y desventajas al momento de usarlas.

Los beneficios y desventajas de usar la interoperabilidad de WhatsApp

Beneficios

Podrás chatear con una mayor cantidad de usuarios. Los chats de terceros serán opcionales, significa que tú decidirás si los vas a activar a través de las configuraciones. No se mezclarán con las conversaciones de WhatsApp. Se habilitará una sección adicional en la interfaz principal denominada “Third-party chats”. Evitarás la comunicación con los cibernautas que utilicen versiones modificadas de la app original.

Desventajas

Las aplicaciones de terceros podrían contar con un cifrado de extremo a extremo totalmente diferente al de WhatsApp, por lo que no se asegura que los mensajes o archivos multimedia que envíes o recibas sean 100% privados. Hay mayor riesgo de que te envíen spam o hables con estafadores. Finalmente, las apps externas tienen sus propias políticas, así que de repente manejen tus datos personales de una manera totalmente diferente.

Consejos para chatear seguro en los “Chats de terceros”

Evita enviar información confidencial, como por ejemplo: números de tarjetas de crédito o débito, contraseñas, direcciones, etc.

Si deseas enviar estos datos hazlo por WhatsApp o mediante un correo electrónico.

En caso quieras compartir una imagen personal, utiliza la opción “Ver una sola vez” para que se autodestruya.

No te comuniques con extraños.

Algunos trucos que recomiendo para reforzar la seguridad de tus datos en WhatsApp

