¿Eres un nuevo usuario? No te preocupes, iré paso a paso y primero te diré lo que es una versión beta de WhatsApp. Básicamente, se trata de un programa de prueba en donde podrás utilizar las nuevas herramientas de la referida plataforma de mensajería instantánea antes de que salgan para la aplicación estable (oficial). Como se recuerda, la app perteneciente a Meta cuenta con diferentes versiones: WhatsApp Web (navegadores); WhatsApp para Windows y MacOS (computadoras y portátiles); el aplicativo de tabletas y relojes inteligentes. La segunda en mención también tiene su versión beta, pero muchos usuarios no saben cómo descargarla, algo que te explicaré de manera detallada para que empieces a experimentar con las próximas funciones. Antes de comenzar, es necesario aclarar que al ser un software inestable podrían haber algunos errores, entre estos los siguientes: que no veas o publiques estados, fallas en la descarga de archivos multimedia, nunca te llegarían las notificaciones o tardarían demasiado, etc.

La guía para descargar la versión beta de WhatsApp para Windows 2024

Primero, necesitas acceder al siguiente enlace .

. No te preocupes que es la página oficial de Microsoft , así que es 100% segura.

, así que es 100% segura. Ahora, haz clic sobre el botón “ Descargar ”.

”. Espera que termine el proceso de descarga.

Abre el archivo y se instalará automáticamente.

El programa se abrirá y te pedirá que escanees el código QR desde tu celular.

¿Cómo lo haces? Entra a la app móvil > presiona el ícono de los tres puntos > dale a “Dispositivos vinculados” > “Vincular un dispositivo” > escanea el QR.

En la parte superior izquierda de la plataforma dice: “WhatsApp Beta”.

Trucos de WhatsApp Web y WhatsApp para Windows que te recomiendo

