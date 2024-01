Así como el aplicativo móvil de WhatsApp Messenger te pide una serie de requisitos para que pueda funcionar en tu teléfono inteligente sin ningún tipo de problema, lo mismo ocurre con el programa nativo de las computadoras y portátiles, ¿Te gustaría saber qué especificaciones necesita tu ordenador? Desde Mag te explicaremos todos los detalles a continuación.

Seguro te estarás preguntando lo siguiente: “¿Por qué cambian los requisitos cada año?”, millones de usuarios no saben por qué motivo WhatsApp toma esta decisión, incluso algunos creen que los desarrolladores lo hacen para que renueves de celular, considerando que la referida plataforma de mensajería es una de las más utilizadas en todo el mundo. La respuesta a la interrogante es simple, cada actualización no solo renueva los parches de seguridad, también agregan funciones que no son compatibles con algunos smartphones, por ejemplo: es como querer activar el desbloqueo con huella dactilar en un equipo que no tiene sensor.

Es probable que sigan cambiando los requisitos, pues muy pronto llegará la nueva inteligencia artificial denominada Meta AI, de ser así una gran cantidad de celulares dejarían de ser compatible con dicha tecnología. Las versiones de WhatsApp para Windows y MacOS también se han actualizado en los últimos meses, y trajeron consigo la posibilidad de compartir tu pantalla durante el transcurso de una videollamada. Conoce los requisitos que debe tener una computadora para que instales el programa nativo de los ordenadores.

Estos son los requisitos que necesitas si deseas instalar WhatsApp para Windows y MacOS

WhatsApp para Windows : Sistema operativo Windows 10.1 64-bit 1903 o versiones posteriores, asimismo, 186.4 MB de almacenamiento.

: Sistema operativo Windows 10.1 64-bit 1903 o versiones posteriores, asimismo, 186.4 MB de almacenamiento. WhatsApp para MacOS : Sistema operativo macOS 11 o versiones posteriores, asimismo, 130,9 MB de almacenamiento.

: Sistema operativo macOS 11 o versiones posteriores, asimismo, 130,9 MB de almacenamiento. Aquí te dejamos las especificaciones para los dispositivos móviles.

WhatsApp para Android : Sistema operativo Android 5.0 o versiones superiores y 300 MB de almacenamiento.

: Sistema operativo Android 5.0 o versiones superiores y 300 MB de almacenamiento. WhatsApp para iOS : Sistema operativo iOS 12 o versiones superiores y 193,1 MB de almacenamiento.

: Sistema operativo iOS 12 o versiones superiores y 193,1 MB de almacenamiento. WhatsApp para KaiOS: KaiOS 2.5.0 o versiones superiores.

¿Te pareció interesante este truco de WhatsApp? Te contamos que esta aplicación de mensajería está en constante cambio y actualización, por lo que siempre salen nuevos atajos, códigos y herramientas que harán más divertida tu experiencia mandando o recibiendo textos, stickers o contenido multimedia.

