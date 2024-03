No es malo recibir notificaciones en WhatsApp Web, de hecho son muy útiles para conocer si cualquiera de tus contactos te ha enviado un nuevo mensaje, el problema comienza cuando escuchas el tono de notificación y observas que nadie te ha respondido al momento de ingresar a la referida versión de los navegadores, ¿Qué sucedió? ¿Es un fallo? No, de hecho alguien ha reaccionado con emoticones a tus mensajes. Personalmente considero que este tipo de notificaciones se deben desactivar, algo que te enseñaré a continuación, pues no aportan nada interesante en las conversaciones y solo te distraen cuando estás realizando algo importante en la computadora o portátil. Aunque se pueden apagar desde el aplicativo móvil de WhatsApp, es probable que no tengas el smartphone junto a ti porque se encuentra cargando o simplemente está apagado.

Cómo silenciar las notificaciones de reacciones en WhatsApp Web

Primero, ingresa a WhatsApp Web escaneando tu código QR.

escaneando tu código QR. Ahora, haz clic sobre el ícono de los tres puntos que se ubican en el extremo superior derecho de la interfaz principal.

Se desplegarán varias opciones > toca la que dice “Configuraciones”.

Aquí accede al apartado “Notificaciones”.

Finalmente, desmarca la casilla “ Notificaciones de reacciones ”.

”. Si no la ubicas entonces desmarca el apartado “ Sonidos. Se reproduce un sonido cuando hay mensajes entrantes ”.

”. Esto también aplica para las reacciones.

Así debe permanecer tu configuración de notificaciones para que los sonidos innecesarios no te interrumpan. (Foto: GEC)

Conoce más significados de emojis de WhatsApp

¿Te pareció interesante este truco de WhatsApp? Te contamos que esta aplicación de mensajería está en constante cambio y actualización, por lo que siempre salen nuevos atajos, códigos y herramientas que harán más divertida tu experiencia mandando o recibiendo textos, stickers o contenido multimedia. Para seguir descubriendo las novedades solo necesitarás entrar al siguiente enlace con más notas de WhatsApp en Mag, y listo. ¡No te lo pierdas!

Síguenos en nuestras redes sociales: