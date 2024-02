WhatsApp Messenger es la aplicación de mensajería instantánea más utilizada en todo el mundo, superando hasta la presente fecha los más de cuatro mil millones de usuarios activos al mes, sin embargo, muchos están migrando a otros programas modificados de la versión original porque estos APKs cuentan con algunas herramientas exclusivas.

Cualquier versión alterada de WhatsApp como por ejemplo: WhatsApp Plus, GB, Fouad, Aero, etc., “no son oficiales” según la propia compañía Meta, de hecho, ellos la prohíben y si los desarrolladores detectan que las utilizas podrían banearte de forma temporal o permanente.

Además, los programas modificados no son seguros porque no cuentan con el cifrado de extremo a extremo, significa que el creador del APK podría revisar el contenido de tus conversaciones personales y grupales. Si eres de los que chatea por estas aplicaciones, de repente te ha aparecido el siguiente mensaje: “Cambia a WhatsApp ahora. Pronto necesitarás la app oficial para utilizar esta cuenta”, ¿Qué significa? En Mag lo explicaremos de inmediato.

Significado del aviso “Cambia a WhatsApp ahora”

Este mensaje solamente le aparece a todos los que utilicen programas modificados de WhatsApp .

. No necesariamente WhatsApp Plus, sino cualquier modo, como el rosa, estilo iPhone, transparente, y otros.

Se trata de una advertencia de la compañía Meta para que dejes de utilizar APKs alterados.

para que dejes de utilizar APKs alterados. ¿Qué ocurre si no le haces caso? Simple, podrían banearte por días, semanas, meses o para siempre .

. Significa que perderías todo el contenido de tus conversaciones, incluyendo mensajes y archivos multimedia.

En uno de los términos y condiciones de la aplicación que aceptaste al momento de registrarte, indican que está prohibido descargar mods.

No te confíes por la herramienta “antiban” de los mods, pues Meta ha reforzado el reconocimiento de usuarios que chatean por estas plataformas ilegales.

¿Te pareció interesante este truco de WhatsApp? Te contamos que esta aplicación de mensajería está en constante cambio y actualización, por lo que siempre salen nuevos atajos, códigos y herramientas que harán más divertida tu experiencia mandando o recibiendo textos, stickers o contenido multimedia.

