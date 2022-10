WhatsApp continúa añadiendo nuevas herramientas en el aplicativo móvil para mejorarlo, sin embargo, ha dejado de lado a sus otras versiones, una de las más utilizadas por los usuarios es WhatsApp Web, la plataforma exclusiva de los navegadores como: Google Chrome, Safari, Microsoft Edge, etc. En esta oportunidad, desde Mag te enseñaremos un sencillo truco para reforzar la privacidad y seguridad de la información que almacenas en tu cuenta, esto tras añadir una contraseña en la versión Web de la referida aplicación de mensajería. Toma nota.

En caso tengas un teléfono inteligente con sensor de reconocimiento por huella, entonces puedes activar la función “desbloqueo con huella” a través de WhatsApp, ¿Para qué sirve? es un filtro de seguridad que se utiliza para que nadie ingrese a tu cuenta, ya que al intentarlo le pedirán colocar la huella digital del titular con la que se desbloquea el smartphone.

Lo mismo no ocurre en WhatsApp Web, aquí debes cerrar la sesión de tu cuenta o bloquear la computadora para que nadie vea la información de tus conversaciones, no obstante, existe una extensión de la Chrome Web Store denominada “ WA Web Plus ”, esta te permite bloquearla y desbloquearla con una contraseña que previamente habrás creado.

EL TRUCO PARA BLOQUEAR TU CUENTA DE WHATSAPP WEB CON UNA CONTRASEÑA

Primero, tienes que descargar la extensión WA Web Plus haciendo clic en el siguiente enlace .

haciendo clic en el siguiente . Abre el navegador de tu preferencia y presiona sobre el ícono del rompecabezas (Extensiones) que se ubica en el extremo superior derecho, al costado de la foto de perfil de Gmail.

Aquí se desplegarán todas tus extensiones, busca “WA Web Plus para WhatsApp”, aprieta los tres puntos verticales del lado derecho y toca en “Fijar”.

Como puedes observar, arriba a la derecha se ancló el ícono de una cruz verde encerrada en un círculo, esta es la extensión que acabas de instalar.

El siguiente paso es ingresar de manera normal a WhatsApp Web escaneando tu código QR. Después, haz clic en el ícono de “WA Web Plus”.

escaneando tu código QR. Después, haz clic en el ícono de “WA Web Plus”. Aparecerá una larga lista de opciones, solamente marca la que dice “Habilitar la pantalla de bloqueo”.

Al costado oprime la opción “Establecer contraseña”.

Si es posible apunta la contraseña en un papel. Luego de crear tu clave, se habilitará el ícono del candado en la interfaz principal de WhatsApp Web , al costado de la pestaña “estados”, púlsalo y así habrás bloqueado tu cuenta.

, al costado de la pestaña “estados”, púlsalo y así habrás bloqueado tu cuenta. Finalmente, para desbloquearla te pedirán introducir la contraseña.

QUÉ HACER SI OLVIDAS LA CONTRASEÑA DE WHATSAPP WEB

Tienes dos opciones: cerrar sesión o hacer clic en “Olvidé la contraseña”: si escoges la primera, WhatsApp Web se va a cerrar y tendrás que volver a escanear el código QR; por otra parte, con la segunda, la propia extensión te enviará una nueva clave como mensaje de WhatsApp en la app móvil, si deseas la puedes cambiar.

POR QUÉ DEBES BORRAR LA MEMORIA CACHÉ DE WHATSAPP

En primer lugar borrar la memoria caché de WhatsApp servirá para liberar un poco de espacio en tu dispositivo móvil. Muchas veces esta tiende a pesar más de 1 GB.

servirá para liberar un poco de espacio en tu dispositivo móvil. Muchas veces esta tiende a pesar más de 1 GB. Asimismo, eliminar el caché de la app también evitará a que la aplicación sufra errores o ciertos bugs.

De igual forma, en caso desees hacerlo, borrarás también ciertos archivos basura que solo han servido para la actualización o instalación de WhatsApp .

. Cabe precisar que al borrar la memoria caché no estarás eliminando documentos ni muchos menos fotos, videos o chats.

Tampoco sirve para cerrar sesión en la app de mensajería rápida. En caso desees hacerlo, debes presionar en “forzar cierre”.

Para eliminar la memoria caché deberás ir a Ajustes, Aplicaciones y buscar en WhatsApp.

