WhatsApp acaba de sacar a la luz una nueva actualización, precisamente la versión 23.3.77 para usuarios iOS, en el que muestra una gran cantidad de funciones novedosas como realizar videollamadas y abrir otras aplicaciones al mismo tiempo, entre otras características bastante llamativas.

En ese sentido, WhatsApp está ampliando sus horizontes para mejorar la experiencia de los usuarios y ya no enfocarse solamente en el envío y recepción de mensajes, tal y como ocurría al inicio de su lanzamiento.

Asimismo, es preciso resaltar que este es el inicio de una serie de novedades que la app de Meta planea sacar a futuro, como la transcripción de audio a texto que, por el momento, se encuentra en la fase beta, por lo que habrá que esperar su salida oficial.

Nuevas funciones de WhatsApp que llegan al iPhone

WhatsApp ha añadido varias funciones en iOS que ya se pueden adquirir con la última actualización de la aplicación disponible en la App Store. A continuación, te compartimos cuáles son las novedades.

Una de ellas es la función Picture-in-Picture, que te permite realizar una videollamada en WhatsApp, mientras llevas a cabo otras actividades. Esto es posible, debido a que se puede minimizar la pantalla de esta conversación y colocarla en cualquier esquina del iPhone.

Además, es posible colocar descripciones en grupos de WhatsApp con una mayor cantidad de caracteres. Como se recuerda, antes solo se podía redactar un máximo de 512.

También se encuentra la opción de enviar documentos o archivos con comentarios anexados.

Por otra parte, se podrá crear avatares más personalizados, ya que existen más diseños de orejas, labios, cabello y otros elementos que conforman este personaje virtual.

Cabe resaltar que todos estos cambios se podrán aplicar con la versión 23.3.77 de WhatsApp, si tu iPhone no puede instalar esta actualización, no será posible que uses estas funciones.

Cómo usar la función Picture-in-Picture en WhatsApp desde iPhone

Por medio de esta novedosa función podrás realizar una videollamada en WhatsApp, minimizarla y abrir otras aplicaciones a la vez. ¿Quieres saber cómo llevar a cabo? Aquí te compartimos los pasos.

Lo que primero debes hacer instalar la versión 23.3.77 de WhatsApp.

23.3.77 de WhatsApp. Para ello, dirígete a la App Store y actualiza la app.

Posteriormente, abre WhatsApp.

Ahora, pulsa sobre el contacto al que quieras llamar.

Una vez hecho esto, toca en el ícono de la videollamada.

Este estará ubicado en la zona superior derecha de la pantalla.

Luego, abre otra aplicación y verás cómo la videollamada se minimiza.

De esta manera, podrás realizar varias acciones a la vez y así ahorrarás tiempo.

