La mayoría no lee los términos y condiciones cuando descargan WhatsApp por primera vez, solo presionan en aceptar y luego se registran, sin embargo, la referida plataforma perteneciente a Meta no solo te puede banear si descargas versiones alteradas de su servicio, como por ejemplo: WhatsApp Plus, Fouad, GB, etc., también cancelarían tu cuenta de forma temporal o permanente si envías las “palabras prohibidas”, ¿Quieres conocer el listado? en Mag lo detallaremos a continuación.

Antes de comenzar, recuerda que WhatsApp no tiene acceso a la información de tus conversaciones personales o grupales, esto gracias al cifrado de extremo a extremo, un mecanismo de seguridad que encripta todos tus mensajes y archivos multimedia, entonces, ¿Cómo saben que has enviado las palabras prohibidas? simple, porque alguien te ha reportado.

Otro dato a destacar es que sí puedes utilizar las palabras prohibidas, pero no con malas intenciones, burla o mofa, de lo contrario te reportarían y la app de color verde tendrá acceso a los últimos cinco mensajes que le enviaste a ese contacto, grupo o si realizaste una publicación en los estados.

Listado de las palabras prohibidas que no puedes utilizar en WhatsApp

Las palabras que nunca debes utilizar con broma por WhatsApp son pedofilia, pornografía o términos derivados

En caso las envíes en un chat grupal y te reportan, no solo serás baneado, sino que el grupo entero podría ser cerrado.

Además, dependiendo de la gravedad, WhatsApp decidirá si te bloquea por horas, días, semanas, meses o toda la vida.

Lo mismo ocurre si compartes palabras amenazantes, difamatorias, que inciten al odio, audios y videos inapropiados.

Recuerda que solo serás bloqueado si reportan tu mensaje.

Cómo saber si tu pareja se encuentra en una llamada de WhatsApp

WhatsApp no cuenta con un buzón de voz cuando no contestas la llamada (es una opción que debería considerarse).

Normalmente, cuando llamas a alguien escuchas que suena un tono hasta que te contesten o la app te indique que el usuario no está disponible.

En caso la otra persona se encuentre en una llamada o videollamada , cuando intentes llamarlo se colgará de inmediato y no sonará el tono.

Si ocurre esto existe otra opción, que tu pareja utilice WhatsApp Plus y haya activa el desvío automático de llamadas para ti o todos.

Si llamas a alguien que te ha bloqueado solo escucharás el ringtone, pero nadie contestará.

Recuerda que siempre es bueno estar comunicado con la otra persona para aumentar tu nivel de confianza.

¿Te pareció interesante este truco de WhatsApp? Te contamos que esta aplicación de mensajería está en constante cambio y actualización, por lo que siempre salen nuevos atajos, códigos y herramientas que harán más divertida tu experiencia mandando o recibiendo textos, stickers o contenido multimedia. Para seguir descubriendo las novedades solo necesitarás entrar al siguiente enlace con más notas de WhatsApp en Mag, y listo. ¡No te lo pierdas!}

