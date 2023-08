La versión de WhatsApp Messenger para celulares ya tiene una herramienta nativa para bloquear y desbloquear tu cuenta con huella digital y autenticación de Face ID, así nadie será capaz de acceder a la información de tus conversaciones personales o grupales cuando descuides el dispositivo móvil. Algo similar acaba de llegar en WhatsApp Web, pues con la nueva función no perderás el tiempo cerrando sesión o suspendiendo la computadora.

Se trata de la nueva opción de seguridad denominada “Bloqueo de pantalla” con contraseña, esta se encarga de proteger y hacer más privada la información de tus chats, ¿Cómo? cuando dejas de utilizar momentáneamente el referido servicio compatible con los navegadores, ya no tendrás que cerrar sesión y realizar el tedioso proceso para escanear el código QR, ni siquiera suspenderás tu PC o portátil.

El bloqueo de cuenta es posible en la aplicación móvil y WhatsApp Desktop, solo faltaba la versión Web, así ya no vas a recurrir a WA Web Plus (extensión de Google Chrome). Antes de comenzar, es importante aclarar que la nueva herramienta se encuentra en el programa beta de WhatsApp Web, no te preocupes que también te enseñaremos a obtenerlo en cuestión de segundos.

Así puedes bloquear la pantalla de tu cuenta con una contraseña en WhatsApp Web

Primero, pasa a la versión beta en WhatsApp Web , es muy fácil y no necesitas descargar nada.

, es muy fácil y no necesitas descargar nada. Vincula tu cuenta y presiona el ícono de los tres puntos que se ubican en el extremo superior derecho.

Se desplegarán varias opciones, oprime en “Configuración”.

Desplázate hacia abajo y toca en “Ayuda” > marca la casilla Unirse a la versión beta > actualiza la página.

Listo, para bloquear la pantalla haz lo siguiente: pulsa en “Privacidad” > luego en “ Bloqueo de pantalla ” y marca el recuadro del mismo nombre.

” y marca el recuadro del mismo nombre. Crea una contraseña entre 6 y 128 caracteres (apúntala de preferencia) > dale a “Ok”.

Selecciona el tiempo de bloqueo por inactividad: 1 minuto, 15 minutos o una hora.

Cuando se cumpla ese tiempo solo debes colocar la contraseña.

Estos son los beneficios de unirte a un canal de WhatsApp

Primero, no eres visible para los cientos, miles o millones de seguidores, significa que ellos ni tu podrán ver cuando siguen un canal de WhatsApp .

. Tu número de teléfono esta 100% protegido, ni siquiera los administradores del canal podrán acceder a esta información. Además, si entras a la Info. del canal no vas a ver a ninguno de los integrantes.

En caso reacciones a las noticias tampoco sabrán que has sido tú, solo aparecerá el número de interacciones.

Es posible activar las notificaciones en uno o varios canales, así sabrás cuándo enviaron nuevas noticias.

Los administradores solo tienen la capacidad de ver tu nombre y foto de perfil (en caso no hayas modificado estos datos en los ajustes de privacidad de tu cuenta).

Finalmente, estarás informado a través de WhatsApp.

¿Te pareció interesante este truco de WhatsApp? Te contamos que esta aplicación de mensajería está en constante cambio y actualización, por lo que siempre salen nuevos atajos, códigos y herramientas que harán más divertida tu experiencia mandando o recibiendo textos, stickers o contenido multimedia. Para seguir descubriendo las novedades solo necesitarás entrar al siguiente enlace con más notas de WhatsApp en Mag, y listo. ¡No te lo pierdas!

Síguenos en nuestras redes sociales: