WhatsApp tiene una serie de emojis, la mayoría de ellos tiene una forma bastante particular y se diferencia de otras por su color, tamaño y hasta explicación. Es el caso de los corazones de distintas tonalidades, pues no todos tienden a significar amor, tal es el caso del corazón de color negro. ¿Sabes realmente qué es y por qué no debes usarlo indiscriminadamente?

El corazón negro de WhatsApp está lleno de misterio. Algunos aseguran que tiene que ver con la muerte, mientras que otros lo interpretan como que el amor que tuviste por una persona ha muerto. Es por esa razón que hoy te sacaremos de todas las dudas.

Para ello debemos consultar una de las páginas webs que se encargan de compilar todos los emojis creados por Unicode: se trata de Emojipedia . En ella puedes encontrar desde el primer emoticón que se lanzó a nivel global hasta el más reciente.

Qué significa el emoji del corazón negro en WhatsApp

El corazón negro en WhatsApp tiene diversidad de signjficados.

La gran mayoría de personas asocia al emoji con la pasión, pero no es lo único, también con el amor.

Sin embargo, según Emojipedia, este emoticón tiene otra expresión.

En ciertas situaciones, dependiendo del contexto, puede decir tristeza o cualquier forma de humor negro.

También es utilizado, en la mayoría, cuando una relación está pasando por algo turbio o simplemente se acabó.

En ciertos casos es usado en WhatsApp para expresar que alguien ha fallecido o que está pasando por una etapa de duelo

Pese al color, el corazón negro no debe usarse para expresar cariño, afecto o amor.

Black heart o Dark heart se aprobó como parte de Unicode 9.0 en 2016 y se agregó a Emoji 3.0 en 2016.

¿Te pareció interesante este truco de WhatsApp ? Te contamos que esta aplicación de mensajería está en constante cambio y actualización, por lo que siempre salen nuevos atajos, códigos y herramientas que harán más divertida tu experiencia mandando o recibiendo textos, stickers o contenido multimedia. Para seguir descubriendo las novedades solo necesitarás entrar al siguiente enlace con más notas de WhatsApp en Mag, y listo. ¡No te lo pierdas!

Síguenos en nuestras redes sociales: