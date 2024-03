A millones de personas no les agradó la inclusión de las comunidades en WhatsApp porque hasta la presente fecha no pueden entenderlas, peor aún debido a que se actualizan con frecuencia, sin embargo, hay otros usuarios que sí las utilizan porque gestionan una mayor cantidad de personas. Hoy te enseñaré un sencillo truco para que conviertas tus grupos en comunidades, tienes que ser el administrador en ambos tipos de conversaciones. Como se recuerda, una comunidad puede tener más de 50 subgrupos, muy útil cuando quieres organizar a los integrantes dependiendo de la temática, por ejemplo: si el chat se llama “vecinos del barrio”, el admin. tiene la capacidad de dividir a los integrantes por manzanas ya sea “A”, “B”, “C”, “D”, etc.

Así puedes convertir un grupo de WhatsApp en comunidad

Primero, verifica que WhatsApp no tenga actualizaciones pendientes.

no tenga actualizaciones pendientes. Ahora, abre la aplicación y presiona sobre la pestaña “ Comunidades ”.

”. Accede a la comunidad que administras y oprime el botón verde que dice “ Añadir grupo ”, se ubica en la parte inferior.

”, se ubica en la parte inferior. Aquí te aparecerán las opciones “Crear grupo” y “ Añadir grupo existente ”, toca esta última.

”, toca esta última. Procede a seleccionar el o los grupos que desees (debes administrarlos).

El siguiente paso es apretar la flecha de color verde.

Se desplegará una ventana emergente > pulsa en “Ok”.

Listo, la conversación grupal ahora forma parte de la comunidad con todo su contenido.

