WhatsApp es una de las aplicaciones que más usuarios han perdido durante estas últimas semanas debido a que gran mayoría de sus suscriptores no deseaba compartir sus datos personales con Facebook a fin de que este le brinde mejoras en la publicidad.

Como consecuencia a esto, miles de personas migraron no solamente a Telegram , Signal, sino que además descargaron WhatsApp Plus , una app modificada de la original que, de momento, solo puedes instalarla mediante su APK.

Si bien corres riesgos en descargar la aplicación de WhatsApp Plus , podrás obtener una serie de alternativas y novedades que la app original no cuenta de momento como cambiar de color toda la plataforma, evitar que te vean “en línea”, nunca más dejar “en visto”, etc.

WhatsApp Plus llega a su versión 14.02, la misma que se ha actualizado hace pocos días. ¿Qué novedades trae? Aquí te lo contamos y cómo poder descargar el APK.

NOVEDADES DE WHATSAPP PLUS 14.02: CÓMO DESCARGAR EL APK

Según lo publicado por malavida , una web que se encarga de publicar siempre el APK actual de WhatsApp Plus , menciona que la app ha agregado una serie de mejoras:

Adapta colores de la interfaz o tamaño de la fuente a tu gusto.

Envía archivos de audio y vídeo de gran tamaño.

Descarga o envía fotos con su calidad original.

Funciones de compartición rápida.

Así luce la nueva versión de WhatsApp Plus 14.02, la misma que ya puedes descargar el APK. (Foto: Malavida)

Copy & Paste parcial: selecciona una parte del texto que desees copiar y pegar y envíalo a tus contactos.

Consultar horas de conexión y estado desde la pantalla de chat.

Instalar diferentes temas.

Cabe precisar que cada usuario es responsable de instalar WhatsApp Plus 14.02. Recuerda que puedes ser baneado por la aplicación original en un futuro.

De momento Telegram no tiene la opción para obtener la beta de su aplicativo en smartphones y en Android como WhatsApp. Por lo que es posible que, ante su alza de popularidad, este llegue y cualquier usuario se pueda suscribir. ¿Te unirías?