¿Eres de usar WhatsApp para todo tipo de comunicación? La mayoría de las personas ha cambiado la forma tradicional de hablar. Ahora ya no lo hacen mediante llamadas sino a través de mensajes de texto, pero no es lo único: también intercambian fotos, video, GIF, stickers, documentos, etc.

Si bien WhatsApp se ha actualizado, trayendo consigo la posibilidad de que tus mensajes desaparezcan si no son leídos en 7 días, existen diversas funciones que muy pocas personas conocen, como la posibilidad de cambiar de número.

La herramienta se encuentra en los Ajustes y sirve para poder cambiar de número a fin de no perder todas tus conversaciones o estar creando otra aplicación con diferente usuario.

Sin embargo, si vas a usar dicha opción, cabe precisar que algo raro puede ocurrir en tus mensajes de WhatsApp . ¿Lo sabías? Mira esto:

Para poder cambiar de número de WhatsApp simplemente dirígete a Ajustes.

Luego en Cuenta.

Allí verás la opción de Cambiar número.

De esta forma podrás cambiar de número en WhatsApp. (Foto: MAG)

En ese mismo instante aparecerá un mensaje que dice que “Al cambiar tu número de teléfono, se migrarán los ajustes, los grupos y la información de tu cuenta”.

Cuando des en Siguiente, deberás colocar tu número antiguo con el nuevo.

Tras ello habrás completado los pasos, pero a tus amigos se le enviará un mensaje informándoles que has cambiado de número y que guarden el nuevo.

VIDEO RECOMENDADO

Discord, conoce la app que podría reemplazar a WhatsApp

Discord: La app alternativa a Whatsapp que está ganando fuerza

MIRA MÁS DE WHATSAPP