WhatsApp es una de las aplicaciones que siempre está en tendencia ya que es la más descargada del mundo; sin embargo, a veces suele que no queremos que nuestros amigos no estén pendientes a nuestra última hora de conexión. Es por esa razón que hoy te daremos un truco que solo se encuentra en WhatsApp Plus .

Se trata de una función con la cual tus contactos no sabrán con exactitud a qué hora de conectaste en WhatsApp Plus . Con esta herramienta el tiempo no variará en tus chats, pero sí podrás visualizar la de todos tus amigos.

Esa particularidad no la tiene la aplicación de Meta. Aquí te explicamos el paso a paso de cómo activar esta acción en la última versión del APK.

Cómo congelar tu última hora de conexión en WhatsApp Plus

Lo primero será ir a WhatsApp Plus totalmente actualizado.

Cuando culmines, simplemente dirígete a los tres puntitos de la esquina superior.

Allí verás un menú alternativo que se llama “Plus configuración”.

En ese momento simplemente dirígete a la opción de Seguridad y Privacidad.

Busca dentro de todo la opción de “Congelar última hora”.

Habilítala y reinicia WhatsApp Plus.

Cuando abras nuevamente el APK, verás que puedes chequear a qué hora se conectaron tus amigos, pero la tuya no cambiará.

Recuerda que si en WhatsApp tiendes a ocultar tu última hora de conexión, tampoco verás el del resto.

Todo lo podrás comprobar desde el celular de algún familiar o tu amigo.

SOBRE EL AUTOR Rommel Yupanqui Periodista. Estudié Comunicación Social en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Interés por las novedades en el mundo de tecnología, ciencia y cómo estas se aplican a la sociedad. Redacté diversos artículos de géneros variados desde el 2014. Actualmente me desempeño como redactor del Núcleo de Audiencias en El Comercio.

