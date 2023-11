WhatsApp Plus se ha actualizado a la versión V50.32, misma que está llena de sorpresas. Este APK tiene la opción para poder separar los chats individuales de las grupales, así como cambiar el color completo de la plataforma descagando diversidad de temas y hasta un nuevo menú para acceder a funciones completamente exclusivas.

Pero lo que muy pocos se han dado cuenta es que en WhatsApp Plus V50.32 puedes evitar recibir cualquier llamada de manera sencilla y fácil. Cabe precisar que no es la misma herramienta que viene en WhatsApp normal, donde solo puedes evitar llamadas de personas que no están en tu agenda.

¿Cómo lo logro? Solo debes seguir todos los pasos que te enseñamos en este tutorial para que tu nadie te llame e interrumpa tu momento de desconexión.

Cómo evitar llamadas en WhatsApp Plus

Lo primero que debes asegurarte es tener la última versión de WhatsApp Plus.

La más reciente es la V50.32 en el caso de Yessimods.

Luego de ello, solo tienes que entrar a WhatsApp Plus y dirigirte a los tres puntitos de la esquina superior.

A continuación debes presionar en Plus Configuración.

En ese momento solo es necesario que pulses en Privacidad.

Allí habilita la opción que dice “Evitar recibir llamadas de mis contactos”.

Con ello ya habrás finalizado y cuando alguien te llame, sonará como si estuvieras en otra.

Incluso, en algunos casos notarás que también la llamada se corta.

Con ello nadie te molestará a través de WhatsApp Plus V50.32

SOBRE EL AUTOR Rommel Yupanqui Periodista. Estudié Comunicación Social en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Interés por las novedades en el mundo de tecnología, ciencia y cómo estas se aplican a la sociedad. Redacté diversos artículos de géneros variados desde el 2014. Actualmente me desempeño como redactor del Núcleo de Audiencias en El Comercio.

