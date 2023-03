Como se recuerda, Facebook es la red social más popular de toda la historia, por encima de Hi5, Myspace, Buzz, etc., las cuales fueron importantes pero por una breve cantidad de años, sin embargo, Mark Zuckerberg y su equipo supieron preservar los servicios que ofrecían, así que años después desarrollaron WhatsApp, la plataforma de mensajería rápida que actualmente supera los cuatro mi millones de usuarios a nivel mundial.

Aunque WhatsApp destaca por ser un servicio que respeta la seguridad y privacidad de los usuarios, el problema con esta plataforma es que tardó demasiado tiempo en agregar nuevas herramientas, así que millones de personas migraron al programa denominado “WhatsApp Plus”, básicamente es una versión modificada de la aplicación original perteneciente a Meta, pues el APK cuenta con mejores herramientas, como por ejemplo: la posibilidad de ocultar la palabra “Escribiendo...” cuando respondes los mensajes; añadir nuevos temas, ocultar conversaciones, etc.

Una de las últimas novedades de WhatsApp Plus es el “Estilo Facebook”, una opción que sirve para que el APK tenga una apariencia similar a dicha res social de color azul, en realidad solo aplicará para los “Estados”, ya que las historias se observarán de forma rectangular.

Los pasos para activar el estilo Facebook en WhatsApp Plus

Primero, ingresa a WhatsApp Plus , más adelante te diremos cómo instalar el APK en tu teléfono Android.

, más adelante te diremos cómo instalar el APK en tu teléfono Android. Ahora, presiona sobre el ícono de los tres puntos que se ubican arriba a la derecha.

Se desplegarán varias opciones, toca la que dice “Plus configuración”.

Desplázate hacia abajo y oprime el apartado “Pantalla principal” > “Barra superior”.

El siguiente paso es apretar la sección “Estilo de la historia”.

Finalmente, escoge la opción denominada “RC Facebook”.

Automáticamente las historias se verán como en Facebook (justo encima de tus chats).

Descargar WhatsApp Plus 2023: última versión del APK

Debes seguir todos los pasos para evitar cualquier tipo de contratiempo.

Lo primero que tienes que hacer será eliminar WhatsApp por completo.

En este caso el truco consiste en que no debes realizar una copia de seguridad.

Si tienes una versión anterior de WhatsApp Plus tampoco debes hacer una copia de seguridad, solamente instala el APK encima.

Para poder descargar el APK de WhatsApp Plus marzo 2023 debes seguir este enlace .

. Ahora solamente dale los permisos correspondientes a Google Chrome para instalar aplicaciones de terceros.

Una vez que lo tengas, solamente anda al APK, instálalo y coloca tu número de celular con el código de verificación.

Ahora empezarás a chatear con normalidad sin que te baneen o suspendan la cuenta.

Recuerda que también por usar apps modificadas, WhatsApp puede suspender tu cuenta y con ello ya no podrás usar el servicio de mensajería rápida. Por ejemplo, no puedes utilizar GB WhatsApp, WhatsApp Plus, WhatsApp estilo iPhone, entre otras.

¿Te pareció interesante este truco de WhatsApp Plus? Te contamos que esta aplicación de mensajería está en constante cambio y actualización, por lo que siempre salen nuevos atajos, códigos y herramientas que harán más divertida tu experiencia mandando o recibiendo textos, stickers o contenido multimedia. Para seguir descubriendo las novedades solo necesitarás entrar al siguiente enlace con más notas de WhatsApp Plus en Mag, y listo. ¡No te lo pierdas!

