A través de WhatsApp Plus puedes realizar muchas acciones que la mayoría de usuarios todavía no conoce en su totalidad, lo más básico sería editar tu nombre, la descripción de la “Info.” y reemplazar tu foto de perfil por cualquier otra imagen almacenada en la galería de tu smartphone, sin embargo, si entramos en el campo de las funciones avanzadas, también podrías saber en qué momento tus contactos cambian su foto de perfil, ¿Quieres saber cómo habilitar la referida herramienta? Es algo que desde Mag te explicaremos a continuación.

Se trata de la opción “Notificación de foto de perfil”, como su propio nombre lo indica, WhatsApp Plus te informará cada vez que un contacto cambie esa imagen por un selfie, archivo JPGE y PNG descargado de la internet o avatar.

Es necesario destacar que el procedimiento que te enseñaremos solo es compatible con la versión v28.00 YesiiMods de WhatsApp Plus, la misma que más adelante te diremos cómo descargar e instalar ese archivo APK en tu dispositivo móvil con sistema operativo Android.

El truco para que WhatsApp Plus te avise cuando alguien cambia su foto de perfil

Primero, accede a WhatsApp Plus en tu teléfono Android.

en tu teléfono Android. Ahora, presiona sobre el ícono de los tres puntos que se ubican en el extremo superior derecho.

Se desplegarán varias opciones, toca la que dice “Plus configuración”.

El siguiente paso es oprimir en la sección denominada “Pantalla principal” > “Mis notificaciones Plus”.

Finalmente, busca y enciende el interruptor “Notificación de foto de perfil”.

Descargar WhatsApp Plus 2023: última versión del APK

Debes seguir todos los pasos para evitar cualquier tipo de contratiempo.

Lo primero que tienes que hacer será eliminar WhatsApp por completo.

En este caso el truco consiste en que no debes realizar una copia de seguridad.

Si tienes una versión anterior de WhatsApp Plus tampoco debes hacer una copia de seguridad, solamente instala el APK encima.

Para poder descargar el APK de WhatsApp Plus marzo 2023 debes seguir este enlace.

Ahora solamente dale los permisos correspondientes a Google Chrome para instalar aplicaciones de terceros.

Una vez que lo tengas, solamente anda al APK, instálalo y coloca tu número de celular con el código de verificación.

Ahora empezarás a chatear con normalidad sin que te baneen o suspendan la cuenta.

Recuerda que también por usar apps modificadas, WhatsApp puede suspender tu cuenta y con ello ya no podrás usar el servicio de mensajería rápida. Por ejemplo, no puedes utilizar GB WhatsApp, WhatsApp Plus, WhatsApp estilo iPhone, entre otras.

¿Te pareció interesante este truco de WhatsApp Plus? Te contamos que esta aplicación de mensajería está en constante cambio y actualización, por lo que siempre salen nuevos atajos, códigos y herramientas que harán más divertida tu experiencia mandando o recibiendo textos, stickers o contenido multimedia. Para seguir descubriendo las novedades solo necesitarás entrar al siguiente enlace con más notas de WhatsApp Plus en Mag, y listo. ¡No te lo pierdas!

