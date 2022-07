WhatsApp continúa trabajando en el modo “Multidispositivos”, una función que sirve para que utilices tu propia cuenta en las diferentes versiones del aplicativo, como por ejemplo: la móvil, WhatsApp Web, Desktop y posiblemente crearán una app nativa para tabletas iOS y Android; sin embargo, WhatsApp Plus, una versión similar al aplicativo de Meta (Facebook), quienes lo consideran como “no oficial”, se adelantó y ahora te permite iniciar sesión para registrar hasta cinco cuentas en una misma plataforma, ¿Quieres saber cómo hacerlo? desde Mag te explicaremos el procedimiento a continuación.

Que WhatsApp Plus tenga más funciones que la aplicación oficial no significa que sea mejor, pues esta tiene un punto negativo y queda bajo tu propia responsabilidad el instalarla, y es que Plus no cuenta con el cifrado de extremo a extremo, por lo tanto es posible que la privacidad no sea una de sus características positivas, no obstante, por el momento no se han reportado casos de fraude o robo de datos personales. Como lo dijimos anteriormente, la referida APK te permite abrir hasta 5 cuentas en una misma aplicación y en un mismo dispositivo, es muy fácil hacerlo, así que toma nota.

EL TRUCO DE WHATSAPP PLUS PARA REGISTRAR 5 CUENTAS EN UNA SOLA APLICACIÓN

Primero, debes instalar WhatsApp Plus , más abajo te explicaremos los pasos para descargar la APK y ejecutarla en tu celular.

, más abajo te explicaremos los pasos para descargar la APK y ejecutarla en tu celular. Abre la aplicación y en la interfaz principal presiona sobre el ícono de agregar (una persona incógnita junto al símbolo más “+”).

Se abrirá una mini ventana denominada “Iniciar sesión Plus”.

Toca el más “+” y la app te preguntará si realmente quieres añadir otro número a esa cuenta, dale en “Aceptar” > “Aceptar y continuar” e ingresa el número telefónico que quieres registrar.

No solo con el número podrás acceder a las conversaciones de la cuenta, al teléfono que quieres registrar le llegará un mensaje de texto SMS con un código de verificación.

Listo, eso sería todo, recuerda que puedes realizar el mismo procedimiento hasta con 5 números diferentes.

Si deseas cambiar de cuenta, haz clic en “Agregar” > selecciona el número > “Cambiar cuenta” > “Iniciar sesión WhatsApp” > selecciona la cuenta a cambiar > “Cambiar cuenta”, los nombre de las opciones son repetitivos pero ese es el proceso a seguir.

LOS PASOS PARA INSTALAR WHATSAPP PLUS EN ANDROID

Como se recuerda, WhatsApp Plus es considerada como una “Aplicación no oficial” por la compañía Meta (Facebook), por esta razón es que no se encuentra en la Google Play de Android. Para poder instalarla en tu celular deberás descargar la APK de sitios externos y a continuación te enseñaremos los pasos que debes seguir:

El primer paso es activar la opción de “Instalación a fuentes desconocidas” de Android, para ello ingresa a los “Ajustes” de tu celular > “Seguridad” > y enciende el interruptor denominado “Orígenes desconocidos”.

Antes de crearte una cuenta de WhatsApp Plus con tu mismo número, debes eliminar tu cuenta de WhatsApp Oficial.

con tu mismo número, debes eliminar tu cuenta de WhatsApp Oficial. Ahora, descarga el nuevo APK haciendo clic aquí .

. El siguiente paso es instalar el APK.

Por último, ejecuta el archivo .apk para que todo esté listo y puedas utilizar la app.

QUÉ SIGNIFICA “REPORTAR” EN WHATSAPP Y CUÁNDO USARLO

Muchas veces bloquear no es suficiente si no queremos que nos moleste alguien en WhatsApp .

. Es por ello que existe el botón de “Reportar”.

Este se encuentra pulsando los tres puntos de la esquina superior de una conversación y luego en “más”.

“Reportar” es el método más radical para decir que esa persona te está acosando.

Cuando reportes a alguien en WhatsApp, automáticamente tu chat será enviado a una base de datos de la app.

Específicamente serán los últimos 5 mensajes que la otra persona te ha mandado.

En ese momento WhatsApp evaluará tu pedido de reporte.

En caso de encontrar algo dañino, WhatsApp tomará cartas en el asunto como borrar esa cuenta o simplemente suspenderla por haber infringido sus políticas de uso.

Así que tenlo en cuenta si se trata de un caso para bloquear o reportar a alguien.

