Los dispositivos móviles están expuestos a una gran cantidad de peligrosos virus que no solo pueden robar los datos que almacenas en tu teléfono, sino que también son capaces de acceder a la información de las conversaciones personales y grupales de WhatsApp Plus, sin embargo, para que refuerces la seguridad y privacidad de tu cuenta, te recomendamos activar el “antivirus” de la referida plataforma de mensajería instantánea, ¿Quieres saber cómo hacerlo? desde Mag lo explicaremos a continuación.

¿Para qué sirve este antivirus? antes de comenzar, te comentamos que la función denominada “Antivirus Plus” es una herramienta que viene de forma predeterminada en WhatsApp Plus, no obstante, es importante aclarar que solamente protegerá la información de tu cuenta, mas no la del sistema de tu teléfono.

Por ejemplo: hace poco se detectó al virus malware “Dracarys”, el cual se especializa en atacar las cuentas de WhatsApp Plus. Su nombre hace referencia a la serie de ficción “Game Of Thrones”, pues “Dracarys” significa “Fuego de dragón”, ¿Por qué es peligroso? porque es capaz de copiar páginas exactas de los sitios web en donde descargas el programa de mensajería, pues como se trata de un APK tienes que actualizarlo manualmente cuando se publique una nueva actualización, si entras a la página incorrecta podrías infectar al smartphone.

La guía para habilitar el antivirus de WhatsApp Plus

Primero, abre WhatsApp Plus .

. Ahora, presiona sobre el ícono de los tres puntos que se ubican en el extremo superior derecho.

Se desplegarán varias opciones, escoge la que dice “Plus configuraciones”.

El siguiente paso es oprimir en el apartado “Pantalla principal”

Desplázate hacia abajo y ubica la sección “ Antivirus Plus ”.

”. Finalmente, activa el interruptor que se encuentra a la derecha.

Listo, de esta manera el APK de mensajería va a defender la información de tu cuenta frente cualquier tipo de virus.

Cómo evitar que te baneen en WhatsApp Plus

Lo primero será desactivar todas las funciones exclusivas que trae WhatsApp Plus

Para ello nos vamos a Plus configuraciones, y allí ingresamos a privacidad y seguridad, y deshabilita todas las funciones que vienen preconfiguradas en el APK.

Eso quiere decir que ya no podrás ver los estados cuando quieras ni mucho menos descargarlos, además de guardar las fotos y videos que solo se ven una vez, subir estados de más de 30 segundos, entre otros.

Luego otro punto al que debes acudir es Universal. Allí también verás algunas opciones activadas. Simplemente apágalas.

En el caso de pantalla principal simplemente debes cerrar todos los switch como separar los grupos por chats invididuales, desaparecer el botón de wifi, el de cómo cambiar el tema oscuro, etc.

En caso tengas temas descargados en WhatsApp Plus o le hayas colocado un skin, lo mejor será eliminarlo y pulsa en restablecer las preferencias. De igual forma si has decidido cambiar el color del APK, restauralo de inmediato.

Si deshabilitas todos los botones que hay en WhatsApp Plus, WhatsApp no detectará que estás usando un Mods o APK.

Recuerda que si esto no funciona, debes descargar la versión oficial de WhatsApp para evitar seguir perdiendo tus conversaciones.

¿Te pareció interesante este truco de WhatsApp? Te contamos que esta aplicación de mensajería está en constante cambio y actualización, por lo que siempre salen nuevos atajos, códigos y herramientas que harán más divertida tu experiencia mandando o recibiendo textos, stickers o contenido multimedia. Para seguir descubriendo las novedades solo necesitarás entrar al siguiente enlace con más notas de WhatsApp en Mag, y listo. ¡No te lo pierdas!

