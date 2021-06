WhatsApp es una de las aplicaciones que se usa para poder chatear con alguien que se encuentra ya sea cerca o lejos de nosotros. A través de ella se pueden intercambian millones de mensajes diariamente; sin embargo, la aplicación cuenta con una serie de detalles que aún no forman parte de la versión oficial como es la posibilidad de poder cambiar de color totalmente la plataforma.

Es por ello que un grupo de desarrolladores ha lanzado la última versión de WhatsApp Plus V12 , la misma que está llena de funciones que pronto estarán presentes en la app original de Facebook. ¿Quieres tenerla?

Recuerda que para poder obtener WhatsApp Plus V12 en tu dispositivo móvil es necesario que cuentes desinstales totalmente la app original, de lo contrario, puede haber problemas cuando inicies sesión o simplemente no se termine de procesar la información.

Asimismo, no olvides que cada persona decide si usará la aplicación modificada o no. En caso de querer instalarla, deberás saber que tu cuenta puede ser baneada en un futuro por no usar los recursos legales correspondientes.

NOVEDADES DE WHATSAPP PLUS V12: CÓMO DESCARGAR APK

En WhatsApp Plus V12 puedes cambiar los temas, fuentes y tipo de letras que la app original no cuenta. A través de ella tendrás acceso a una variedad d estilos aptos para tu gusto. Podrás cambiar literalmente tus temas cada día si quieres. No hay repercusiones por hacerlo.

Conoce el método para poder descargar WhatsApp Plus V12 ahora mismo y disfrutar las novedades. (Foto: MAG)

También mejora su sistema de seguridad. Podrás ocultar tu estado de conexión, acceder al anti-ban, ocultar chats, activar el modo de no-molestar, congelar tu ‘visto por última vez’, activar un mensaje anti-eliminación.

Podrás disfrutar de toda esta experiencia sin publicidad intrusiva.