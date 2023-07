WhatsApp es una de las aplicaciones que más se descarga en todo el mundo, ya sea porque trae una serie de funciones como la posibilidad de realizar llamadas y videollamadas gratuitas, o simplemente por la cantidad de elementos que te brinda como editar mensajes, mandar videos cortos, publicar tus audios en los estados, entre otros.

Pero existe ahora la última versión de WhatsApp Plus V40.22 , misma que cuenta con una serie de funciones, incluyendo aquella que no genera ningún tipo de baneo o suspensión temporal en tu cuenta. Incluso podrás usar los cambios de colores, descargar temas, chatear con quienes desees, etc.

Sin embargo, el único detalle es que no podrás recuperar tus conversaciones de WhatsApp en el caso quieras pasar a WhatsApp Plus V40.22 , así que tenlo en consideración.

Descargar WhatsApp Plus V40.22: última versión APK

Lo primero será realizar una copia de seguridad de WhatsApp normal.

Luego de ello, asegúrate de que esté bien guardada en la nube de Google Drive.

Ahora elimina por completo la aplicación de tu celular.

Asimismo chequea las carpetas internas de tu equipo si existe o no archivos de WhatsApp.

En ese caso, si no hay nada, es momento de instalar WhatsApp Plus.

Puedes descargar WhatsApp Plus V40.22, la última versión, utilizando este enlace .

. Ahora dale los permisos correspondientes a Google Chrome para que puedas instalarla.

Una vez lo logres, debes poner tu número de celular, código de verificación y listo.

Con eso ya podrás chatear con todos tus amigos en WhatsApp Plus V40.22.

Eso sí, recuerda estar pendiente en que no salga otra versión, de lo contrario siempre chequea si es que se ha actualizado.

