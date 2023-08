Es cierto que algunas funciones de WhatsApp solo están disponibles en el programa beta del aplicativo, como por ejemplo: el “soporte multicuenta” para registrar y administrar una segunda cuenta en la misma app, los nuevos formatos de texto denominados “Listas”, “Citas” y “Bloques de código” que acompañarán a “Negrita”, “Cursiva”, “Tachado” y “Monoespaciado”, el envío de mensajes con calidad HD, etc., pero, otras herramienta ya salieron de la beta y se desplegaron a la versión estable, ¿Por qué tú no las tienes? es algo que en Mag te explicaremos a continuación.

Las últimas opciones en la versión oficial de WhatsApp son: los estados de audio, el bloqueo de chats con huella digital, la nueva interfaz de usuario en iOS y Android, unirte o crear canales y otros que llegaron entre enero y agosto del presente año, así que no es normal que tus amigos si las tengan y tu no, sobre todo si se encuentran en la misma región, pues a veces demora un poco en llegar a diferentes partes del mundo.

La causa del problema es porque existen versiones no compatibles de WhatsApp con determinados celulares, sobre todo los antiguos o que tienen varios años de uso, recuerda que el requisito mínimo del teléfono para instalar la aplicación de mensajería es tener Android 4.1 y iOS 12, no obstante, eso no significa que todas las actualizaciones serán compatibles, pues un dispositivo móvil sin lector de huellas no puede tener el desbloqueo con huella digital.

Cuál es la solución cuando no me llegan las funciones de Whatsapp

Primero, corrobora que WhatsApp no tenga actualizaciones.

no tenga actualizaciones. En caso no haya una actualización en la Google Play o App Store, actualiza el sistema operativo de tu smartphone.

Luego, vuelvas a las tiendas de aplicaciones y corrobora nuevamente si tu equipo ya es compatible con una actualización de WhatsApp.

La última alternativa es adquirir un nuevo dispositivo, de repente el sistema operativo ya llegó a su límite de actualizaciones.

Ten en cuenta que esto también podría ocurrir con otras aplicaciones.

Cómo saber si leyeron tu mensaje de WhatsApp aunque no haya doble check azul

Lo primero que debes saber es que esa persona no te ha bloqueado en caso veas el doble check gris.

Si se te muestra, existe un sencillo truco para saber si leyeron tu mensaje.

A veces las personas tienden a ocultar el doble check azul debido a que otros usuarios siempre preguntan el por qué no responden.

Sin embargo, en WhatsAPp existe un sencillo truco para poder conocer si vieron tu mensaje así no haya el doble check azul.

Los pasos son bastante sencillos: primero ingresa a cualquier conversación.

Luego deberás enviar un mensaje de audio o nota de voz no tan larga.

Ahora simplemente espera un rato y verás que el color del audio se pasa de gris a azul.

Eso quiere decir que esa persona ha leído tus mensajes.

Por alguna razón WhatsApp aún no desactiva la función del check azul en las notas de voz.

¿Te pareció interesante este truco de WhatsApp? Te contamos que esta aplicación de mensajería está en constante cambio y actualización, por lo que siempre salen nuevos atajos, códigos y herramientas que harán más divertida tu experiencia mandando o recibiendo textos, stickers o contenido multimedia.

