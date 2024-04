El ‘apagón’ de WhatsApp está cada vez más cerca. A pocas horas del 1 de mayo, diversos usuarios han empezado a buscar no solo el listado de celulares que se quedarán sin la app, sino también las razones por las que ya no podrás enviar mensajes, chatear con tus amigos a través de llamadas o videollamadas, y hasta crear stickers. La web de la plataforma de Meta indica que muchos terminales resultarán incompatibles, específicamente los más antiguos. Si estás preocupado por lo que pueda suceder en tu móvil, no te preocupes, porque aquí te explicaré todos los detalles a fin de que resuelvas cualquier tipo de inconveniente que ocurra en tu dispositivo Android o iPhone.

Por qué tu celular se quedará sin WhatsApp el 1 de mayo

La primera razón es que tu celular ya no será compatible con WhatsApp. Esto se debe a que la app de Meta ampliará sus funciones, introduciendo la inteligencia artificial, elemento que los dispositivos antiguos no podrán ejecutar sin trabas.

Esto se debe a que la app de Meta ampliará sus funciones, introduciendo la inteligencia artificial, elemento que los dispositivos antiguos no podrán ejecutar sin trabas. WhatsApp también está pesando cada vez más. Eso significa que los dispositivos con menos almacenamiento interno, tampoco podrán actualizar la aplicación.

En Google Play o iOS Store se te mostrará un mensaje que dice “Dispositivo no compatible” . Eso significa que no podrás instalarlo ni mucho menos actualizarlo.

. Eso significa que no podrás instalarlo ni mucho menos actualizarlo. ¿Qué le pasará a mi dispositivo? Podrás seguir usando WhatsApp por un tiempo establecido hasta que la app quede obsoleta y necesariamente debas bajar la más reciente versión . Al no poder hacerlo, será necesario tener que cambiar de móvil.

. Al no poder hacerlo, será necesario tener que cambiar de móvil. Recuerda que los terminales en los que WhatsApp funcionará son aquellos que tienen Android 5.0 o superior y, en el caso de los iPhone, iOS 12 o superior.

Cómo sé qué sistema operativo tiene mi celular

Android: para ello anda a los Ajustes y dirígete a la pestaña de “Acerca del teléfono”. En En ese instante verás la opción de “Información de software” y podrás visualizar el número de Android que tienes.

para ello anda a los Ajustes y dirígete a la pestaña de “Acerca del teléfono”. En En ese instante verás la opción de “Información de software” y podrás visualizar el número de Android que tienes. iPhone: los pasos son distintos. Solo abre Configuración, luego ingresa a General. Presiona donde dice “Actualización de software” y se te mostrará qué versión de iOS cuentas.

