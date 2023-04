Es muy común recibir notificaciones de WhatsApp cada vez que algún contacto nos envía un mensaje, nota de voz, o cualquier otra información. No obstante, puede que de un momento a otro ya no te lleguen estas alertas, por lo que puede resultar preocupante si no sabes cuál fue el motivo.

Como se sabe, activar o desactivar las notificaciones dependen tanto de nuestros dispositivos móviles como de la misma app de WhatsApp, por lo que es posible que hayas deshabilitado estas alertas sin darte cuenta y debas probar con estas opciones para recibir nuevamente estos avisos.

Asimismo, es posible que a veces ocurra este problema por algo del mismo sistema del móvil, por ello, si cuentas con un iPhone, en MAG te explicamos algunas alternativas que puedes intentar para reactivar las notificaciones de WhatsApp.

Cómo reactivar las notificaciones de WhatsApp en iPhone

Si las alertas de WhatsApp no llegan a tu iPhone y no quieres perderte los mensajes que te enviaron tus contactos, aquí te explicamos el paso a paso que debes seguir.

Activa las notificaciones desde WhatsApp

Abre la aplicación de WhatsApp.

Luego, dirígete al apartado “Configuración”.

Entre las opciones, elige “Notificaciones”.

Tras esto, activa las “Notificaciones en la aplicación”.

Activa las notificaciones del iPhone

Dirígete a la app “Ajustes”.

Luego, selecciona “Notificaciones”.

Entra al apartado “Estilo de notificación”.

Ahora, elige WhatsApp.

Selecciona el estilo de alerta que quieras y dale a “Permitir notificaciones”.

Restablece tu iPhone

Si has intentado varias alternativas y ninguna funciona, un posible problema puede originarse debido al servicio de notificaciones push de Apple (APNS), por lo que la única opción es restablecer el iPhone de fábrica. Antes de hacerlo, primero asegúrate de realizar una copia de seguridad de tu información para no perderla.

