Cuando quieres comunicarte con alguien de forma instantánea seguramente abres WhatsApp y le envías un mensaje a los contactos que tú quieras, sin embargo, por la referida plataforma perteneciente a Meta se difunden varios números que no tienes agregados, uno de estos es el “+17188316956″, ¿Qué sucede si le escribes? desde Mag lo detallaremos a continuación.

El número está relacionado con Spider-Man, el superhéroe creado por el editor de cómics Stan Lee, y el historietista Steve Ditko. Peter Parker es quien se esconde detrás de la máscara del arácnido, pues este personaje de Marvel siempre ha sido muy popular, sobre todo ahora que el próximo 2 de junio de 2023 se lanzará la nueva película “Spider-Man: Across the Spider-Verse”.

Antes de comenzar, es necesario destacar que solo puedes enviarle mensajes al referido número a través de WhatsApp, en otras redes sociales o aplicaciones de comunicación rápida no está disponible o simplemente no responderán porque no se encuentran registrados.

Esto pasa si le envías un mensaje al número +17188316956 por WhatsApp

Recuerda que no es importante guardar el contacto.

Puedes copiar y pegar el número en un chat de WhatsApp , incluyendo el “+”, se resaltará de color azul.

Se desplegará una ventana emergente y toca la opción denominada "Chatear con +1 (718) 831-6956.

Se trata de un grupo de nombre “Spider Society” o “Sociedad Araña” en español.

Cuando le escribas te enviarán un formulario que debes aceptar para formar parte de la comunidad.

En resumen estas aceptando que te envíen información relacionada con el estreno de la película “Spider-Man: Across the Spider-Verse”.

Oprime en “Quiero suscribirme”.

Para evitar que te sigan compartiendo información solo envía la palabra “Parar” (se recomienda silenciar el grupo).

Cómo forzar el cierre de WhatsApp

Primero, ingresa a los “Ajustes” de Android , lo ubicas con el ícono de una rueda dentada o engranaje.

Ahora, presiona sobre el apartado que dice "Aplicaciones".

Aquí te aparecerán todas las apps que has instalado en tu celular. Accede a WhatsApp .

. El siguiente paso es oprimir en la opción denominada “forzar cierre”, la cual se encuentra en el extremo inferior derecho.

Finalmente, el dispositivo te avisará que forzar la detención de una app puede generar errores, dale en “Aceptar”.

Listo, de esta manera ya no aparecerás en línea cuando WhatsApp realice una copia de seguridad a las 2 o 3 de la madrugada.

