WhatsApp incorpora cada cierto tiempo nuevas funciones que permiten a los usuarios disfrutar mucho más de la aplicación, es por ello que, desde hace varios meses se ha agregado una novedosa característica; se trata del doble circulo cortado que aparece dentro de algunas conversaciones de la misma app.

Probablemente, esto te haya causado más de una pregunta, ya que muchas veces la herramienta de Meta solo coloca las actualizaciones y no brinda mayor explicación de lo que realmente significa; no obstante, no debes preocuparte porque este curioso ícono no representa nada negativo.

Por el contrario, el doble círculo cortado de WhatsApp solo quiere decir que realizaste una acción dentro de la aplicación. En ese sentido, desde MAG te brindamos una detallada explicación de lo que significa este ícono para resolver todas tus dudas. Presta atención.

¿Cuál es el significado del doble círculo cortado de WhatsApp?

Seguramente has notado que en algunos chats de WhatsApp aparece un círculo doble cortado en varias partes, por lo que te habrás preguntado qué quiere decir y por qué solo se muestra en ciertas conversaciones.

Este indicador llegó con una de las últimas actualizaciones de WhatsApp y significa que respondiste a un estado o reaccionaste a él. También sucede esto cuando alguien comenta nuestras historias o interactúan con un emoji.

De esta manera, WhatsApp te permite diferenciar qué estados ya respondiste y cuáles todavía no, por lo que se te hará mucho más sencillo distinguir visualmente estas acciones dentro de la aplicación.

Cómo saber si tu expareja miró tus estados sin abrir WhatsApp

Lo primero será descargar WhatsApp Plus.

Recuerda que dependerá de cada uno si desea hacerlo o no.

Para ello te dejamos el enlace para que así puedas descargarlo.

para que así puedas descargarlo. Una vez dentro de WhatsApp Plus, lo que debes hacer será ingresar a los tres puntitos de la esquina superior.

Ahora simplemente anda a Mods, luego a Pantalla principal y allí activa el botón de “Notificación de historia vista”.

De esa manera cuando alguien mire tu estado, podrás recibir la confirmación mediante una notificación.

Lo mejor de todo es que no es necesario abrir WhatsApp Plus para darte cuenta.

Así lograrás saber si tu expareja ha visto un estado tuyo o no. Recuerda que debes colgar el tuyo primero, así que hazlo y descúbrelo.

