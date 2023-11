Al momento de registrarte en WhatsApp Messenger aceptas unos términos y condiciones que debes cumplir o el aplicativo de mensajería tendría todo el derecho de suspender tu cuenta, ya sea de manera temporal o permanente. Las mismas políticas aplican para los canales que administras, ¿Lo suspendieron? Desde Mag te diremos cómo recuperarlo tras solicitar una revisión.

Los nuevos canales son una chats muy populares de comunicación unidireccional, significa que solo el creador de contenido será capaz de enviar mensajes, sin embargo, muchos no saben que suspenderían tu canal si difundes phishing, promociones falsas, desinformas, promueves el odio, extorsionas personas, etc., en conclusión, WhatsApp decidirá si lo cierre por días, semanas, meses o siempre en caso no cumplas con los términos aceptados.

Seguro te estarás preguntando lo siguiente: ¿Cómo se enteran si la app esta cifrada de punto a punto? Simple, el contenido que compartes también se puede reportar, es así como la app de Meta se entera de lo que haces. Acaba de llegar una función de revisión que te ayudará a mitigar suspensiones injustificadas o accidentales, es así como recuperarías tus canales.

Esto debes hacer si suspenden tu canal de WhatsApp

Primero, es necesario aclarar que la opción por el momento solo se encuentra disponible en la versión beta de WhatsApp .

. Para obtener el programa de prueba haz clic en el siguiente enlace y luego presiona sobre el botón “Convertirme en betatester”.

y luego presiona sobre el botón “Convertirme en betatester”. Acepta las condiciones y deberás esperar un poco para que empieces a descargar WhatsApp Beta.

Abre la aplicación (es la misma).

Presiona la pestaña “Novedades” > accede al canal que administras”.

que administras”. Como esta suspendido te aparecerá un aviso que indica lo siguiente: “ Solicitar revisión ”, presiónalo.

”, presiónalo. Se abrirá una ventana en donde mencionan que tu canal será reabierto en caso no hayas infringido las normas.

Por ahora no hay más detalles, no se sabe cuántos minutos, horas o días tardarán en responderte.

